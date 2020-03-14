В международной системе первой жертвой коронавируса стал распавшийся Евросоюз

Европейская солидарность в момент испытаний обернулась фарсом

«Коронавирус разоблачил лицемерие. Вот истинное лицо Европы» – под таким заголовком итальянская газета «Джорнале» опубликовала 14 марта на первой полосе статью, упрекающую Евросоюз в предательстве за то, что ЕС не оказал помощи Италии, ставшей жертвой эпидемии.

«Настоящим врагом Европейского союза, – пишет газета, – оказался сам Европейский союз, который в течение немногих дней распался, словно никогда не существовал. Нам годами говорили, что единая Европа – наша настоящая цель, что Брекзит – символ предательства, что наше сияющее будущее – это Брюссель, что настоящие европейские лидеры – это те, кто сидят в Париже и Берлине и знают, как сплоченной Европе идти к сияющему будущему. Однако хватило всего нескольких дней тревоги, чтобы самые горячие сторонники европейской конструкции лишились всякой уверенности. Никто в Евросоюзе не ответил на отчаянные запросы о передаче новой аппаратуры для вентиляции лёгких, никто не прислал на помощь медиков и санитаров, никто не подумал приказать своим «инвесторам» прекратить спекуляции на бирже, которая рушилась, нанося удар стратегическим резервам Италии. Закрытые границы, остановленные заводы, телефонные запросы без ответов…»

Рушится не только глобализация, отмечает «Джорнале». «Зараза нанесла удар по уверенности безудержного либерализма в рынке, все победы которого были перечёркнуты в один миг. Уолл-стрит охвачена беспрецедентным кризисом, сотни миллиардов евро испарились лишь за один день работы биржи. Вера в финансы погасла… За эти немногие недели Европа исчезла, повернувшись спиной к тем, кто нуждается в помощи».

Италия стала в Европе главной жертвой вспыхнувшей пандемии. Число заражённых составляет уже около 18 тысяч, а умерли от коронавируса на Апеннинах, по последним данным, 1266 человек, причём 250 из них – только за последние сутки. Однако вместо европейской солидарности соседи по ЕС стали закрывать с Италией границы, как это уже сделали Австрия и Словения.

Сегодня производство масок, необходимых для борьбы с пандемией, сосредоточено в Китае (до 90%), и оказалось, что в Европе средств защиты остро не хватает. Как заявил Альберто Спашани, представитель фирмы, производящей противогазы и защитные очки для итальянской армии, правительство должно было бы немедленно созвать производителей защитных материалов, чтобы организовать выпуск масок по доступным ценам, оказать предпринимателям экономическую помощь. Однако ничего сделано не было. В результате спекулянты стали взвинчивать цены на маски. Правительство заявило о намерении закупить 34 миллиона масок, но их сейчас не найти на рынке.

Не готова к борьбе с вирусом и Национальная служба здравоохранения Италии. Как пишет еженедельник «Эспрессо», «наше издание задало этот вопрос врачам… экономистам, учёным, экспертам, членам муниципалитетов. Единогласный ответ – нет. Мы не готовы!»

По минимальным подсчётам, чтобы сравняться с другими европейскими странами, считает «Эспрессо», Италии недостает инвестиций в размере 10 миллиардов евро. Италии нужны ещё 47 тысяч сотрудников, большей частью из числа младшего медперсонала, а также врачи и технический персонал – только для того, чтобы обеспечить предоставление основных услуг. Дефицит людей настолько серьёзен, что во избежание краха итальянской системы здравоохранения министр Вальтер Риччарди настаивает на том, чтобы приступить к немедленному введению экстренного плана приёма на работу врачей и медицинского персонала.

В отсутствии должной помощи со стороны «единой Европы» обвинило ЕС и итальянское правительство, хотя пока в осторожной форме. Так, посол Италии в Евросоюзе Маурицио Массари заявил, что Брюсселю необходимо «выйти за рамки взаимодействия и консультаций» и разработать «срочные, конкретные, эффективные действия». Особое возмущение итальянских властей вызвало то, что государства - члены Евросоюза не ответили на призыв Италии о дополнительных поставках медицинского оборудования, включая медицинские маски. Германия и Франция входят в число стран ЕС, которые ввели ограничения на экспорт медицинского оборудования, в то время как Китай предложил продать Италии 1000 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 2 миллиона масок, 20 тысяч защитных костюмов и 50 тысяч тестов на коронавирус.

«Италия попросила активировать в Евросоюзе механизм гражданской защиты для поставок медицинского оборудования... К сожалению, ни одна страна ЕС не ответила на призыв», – говорит Маурицио Массари.

Евросоюз пока отделывается обещаниями. Во время недавнего двухчасового «электронного саммита» лидеры ЕС пообещали увеличить координацию и высвободить средства до 25 млрд евро. Однако в Италии число жертв уже исчисляется сотнями, и ничего конкретного со стороны ЕС пока не сделано. Мало того, в Брюсселе даже не смогли договориться о скоординированных финансовых стимулах поддержки национальных систем здравоохранения и экономики.

Итальянцы, запертые из-за эпидемии в своих домах, реагируют на беду своеобразно. Как сообщает «Коррьере делла сера», всё началось с музыкального флешмоба, который запустил римский уличный оркестр «ФанфаРома», выложивший в сеть ролик, быстро ставший популярным. «Откроем окна, выйдем на балконы и начнем музицировать, чтобы вся наша страна превратилась в гигантский бесплатный концерт», – призвали музыканты. Их поддержала мэр Рима Вирджиния Раджи: «Будем петь все вместе, пусть все услышат, что мы общество, хотя мы даже не можем дотронуться друг до друга».

Многие последовали призыву. Газета пишет, что девочка выходит на балкон и исполняет на кларнете национальный гимн Италии; женщина играет на террасе на арфе, в Болонье глава квартала вышел на балкон с гитарой и спел народную песню «Рыбак»; в Неаполе в квартале Спаньоли две пожилые синьоры стали размахивать простынями, приветствуя соседей; в Турине при отсутствии музыкальных инструментов энтузиасты бьют в сковородки или крышки от кастрюль. А некоторые вывешивают на балконах национальные флаги в знак грядущей победы над вирусом…