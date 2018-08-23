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В международном розыске: суд заочно арестовал предполагаемого организатора теракта в метрополитене Санкт-Петербурга

23 августа 2018, 20:54  •  56 • В России
Предполагаемого организатора теракта в петербургском метро Сирожиддина Мухтарова заочно арестовали на два месяца. Такое решение принял Басманный суд Москвы. Взрыв в подземке произошёл в апреле 2017 года. На данный момент обвиняемый скрывается от следствия и находится в федеральном и международном розыске. Ранее СК сообщил о завершении следственных действий по делу о теракте, установив личности всех 11 членов группировки.
 
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Предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году и члена группировки «Джамаат Ат-Тавхид Валь-Джихад»* Сирожиддина Мухтарова заочно арестовали. Басманный суд Москвы в четверг избрал меру пресечения для уроженца Киргизии в виде двух месяцев.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Мухтарову меру пресечения в виде заключения под стражу заочно на два месяца», — цитирует судью Елену Ленскую ТАСС.

Согласно постановлению, срок содержания под стражей начнётся с того момента, как Мухтаров пересечёт границу России, или когда его задержат на территории РФ. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, он находится в федеральном и международном розыске.

Также суд арестовал на два месяца 36-летнего уроженца Узбекистана Бобиржона Махбубова. Как и в случае с Мухтаровым, срок будет отсчитываться с момента экстрадиции обвиняемого или задержания на российской территории.

Уголовное дело в отношении Мухтарова было начато 17 июля 2017 года. Он обвиняется в 12 преступлениях по ч. 1 ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности» УК РФ. Среди них организация террористического сообщества, незаконное изготовление оружия и содействие террористической деятельности. В качестве доказательств у следствия имеются показания свидетелей. Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

Как сообщает РИА Новости, Махбубову предъявлены обвинения в организации теракта, незаконном хранении взрывчатки, а также в незаконном изготовлении бомб

Согласно досье на сайте Интерпола, Мухтаров родился в 1990 году и является гражданином Киргизии. По данным Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, он причастен к организации теракта у китайского посольства в Бишкеке 30 августа 2016 года. 

Взрыв в Санкт-Петербурге

Теракт в Санкт-Петербурге был осуществлён 3 апреля 2017 года. В результате трагедии пострадали 103 человека, 16 из которых погибли, включая террориста-смертника. В начале августа 2018 года СК РФ заявил о завершении следственных действий по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено предварительное следствие по уголовному делу о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга, совершённом в апреле 2017 год», — отмечается в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

По данным ведомства, в 2013 году на территории Сирии Сирожидин Мухтаров создал террористическое сообщество, целью которого было организация терактов в России. Общая численность организации составляет 11 человек.

«Террорист-смертник Акбаржон Джалилов согласно общему плану и отведённой ему роли изготовил два взрывных устройства, после чего незаконно пронёс их на территорию Петербургского метрополитена. Одно из них было им размещено 3 апреля 2017 года на платформе станции «Площадь Восстания», — говорится в документе.

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Следствие отмечает, что он собирался привести механизм в действие дистанционно, но устройство не сработало. В дальнейшем правоохранительные органы смогли обезвредить его. Однако второе устройство Джалилов привёл в действие в тот же день в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 1».

По данным СК, компоненты для третьего взрывного устройства Джалилов передал Мухаммадюсуфу Эрматову. Вместе со своим братом и другими сообщниками он изготовил взрывчатку, но был задержан в ходе спецоперации.

В марте ФСБ сообщала о задержании участника «Джамаат Ат-Тавхид Валь-Джихад», причастного к теракту в метро Санкт-Петербурга.

В заявлении ведомства отмечалось, что установлена связь задержанного с лидером террористической организации. Как отметили в ФСБ, задержанный финансировал боевиков и помогал в подборе добровольцев для участия в боевых действиях в Сирии.

* «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского областного суда от 28.04.2017.

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