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В метро Киева проверяют анонимные сообщения о минировании нескольких станций
26 мая 2018, 14:54 • 72 • Украина
В Киеве несколько станций метрополитена закрыты в связи с проверкой анонимных сообщений о минировании.
Reuters
Об этом сообщает пресс-служба метро в Facebook.
«Поступили анонимные звонки о минировании станций «Днепр», «Гидропарк», «Левобережная», «Арсенальная» и «Героев Днепра». Станции закрыты для пассажиров, проводится проверка», — говорится в сообщении.
В феврале сообщалось, что в Киеве закрыли шесть станций метро из-за информации о «минировании».
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