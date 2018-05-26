В метро Киева проверяют анонимные сообщения о минировании нескольких станций

В Киеве несколько станций метрополитена закрыты в связи с проверкой анонимных сообщений о минировании.

Об этом сообщает пресс-служба метро в Facebook.

«Поступили анонимные звонки о минировании станций «Днепр», «Гидропарк», «Левобережная», «Арсенальная» и «Героев Днепра». Станции закрыты для пассажиров, проводится проверка», — говорится в сообщении.

В феврале сообщалось, что в Киеве закрыли шесть станций метро из-за информации о «минировании».