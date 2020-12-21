В мэрии не стали комментировать слухи об отставке главы Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга отказалась прокомментировать слухи об отставке главы города Александра Высокинского, передает «РИА Новости» в воскресенье, 20 декабря.

«Кадровые вопросы в сослагательном наклонении не комментируем», — сказали в пресс-службе мэрии.

Ранее издание Ura.ru сообщило, ссылаясь на источник, что 21 декабря Высокинский объявит подчиненным о своей отставке. Собеседник издания также рассказал, что первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, который сменит Высокинского, в понедельник приступит к работе в статусе первого вице-мэра.

В департаменте информполитики Свердловской области заявили «РИА Новости», что решений об освобождений Орлова от должности не принималось. «Пока нет указа. Не было решений», — уточнили в пресс-службе.

15 декабря в отставку подал мэр Перми Дмитрий Самойлов. Он занимал пост главы города с 2016 года.