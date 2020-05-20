|
В Мексике обнаружился неожиданный плюс карантина: Самоизоляция лишила работы похитителей детей
20 мая 2020, 14:55 • 81 • В мире
В неправительственной организации Alto al Secuestro ("Нет похищениям") выявили неожиданный плюс карантина. Самоизоляция лишила работы… похитителей детей. "Власти не должны ослаблять бдительности", - считают представители НПО.
В марте на всей территории Мексики было похищено 120 детей, а после введения режима чрезвычайной ситуации и карантина - лишь 99. В НПО отметили, что активность похитителей снизилась из-за постоянного пребывания людей дома.
"Это не означает, что власти должны ослабить бдительность", - заявили представители организации.
Они убеждены: сейчас идеальное время, чтобы для каждого мексиканского штата была разработана своя стратегия противодействия таким преступлениям. В противном случае сразу после отмены ограничений страна столкнётся с ростом похищений.
В беседе с изданием Milenio в НПО сообщили, что с декабря 2018 года в Мексике было похищено как минимум 2,5 тысячи детей. Около 60% из них - в городе Мехико, остальные – в штатах Мехико, Веракрус, Пуэбла и Морелос.
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 мая 2020, 06:55
|
14 мая 2020, 14:55
|
18 мая 2020, 05:55
|
16 мая 2020, 04:55
|
16 мая 2020, 00:55
|
19 мая 2020, 07:55
|
15 мая 2020, 05:55