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В МАУ заявили, что не имели оснований для отмены рейса из Тегерана

11 января 2020, 17:24  •  115 • Украина
«Международные авиалинии Украины» не имели оснований для отмены рейса самолёта, который был сбит в Иране, заявил президент компании Евгений Дыхне.
 
Reuters
 

По его словам, выполнение полётов гражданскими воздушными судами выполняется на основании разрешений двух стран.

«На момент (вылета. — RT) из аэропорта Тегерана абсолютно также никакой информации у авиакомпании не было и никаких решений со стороны ответственных администраций не было доведено нам», — сказал Дыхне.

Он добавил, что пилоты действовали согласно информации диспетчера.

Как сообщает РИА Новости, иранские военные незадолго до крушения самолёта просили прекратить полёты гражданских самолётов на время ударов по американской базе Айн аль-Асад в Ираке.

«Мы требовали прекратить движение самолётов во время атаки на базу Айн аль-Асад, но этого не случилось по ряду причин», — цитирует агентство командующего главу ВКС КСИР Амира Али Хаджизаде со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Инцидент произошёл 8 января, пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Погибли 176 человек.

11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности. Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси призвал в кратчайшие сроки провести расследование ситуации.

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