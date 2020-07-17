В материалах дела нет, но…: Адвокат Сафронова о встречах своего подзащитного с чешским шпионом

Подозреваемый в госизмене экс-советник главы Роскосмоса и бывший журналист Иван Сафронов неоднократно встречался с кадровым сотрудником спецслужб Чехии, сообщили СМИ со ссылкой на источники в "разведывательном сообществе". Сведения прокомментировал адвокат Иван Павлов, представляющий интересы Сафронова в суде.

Сотрудник чешских спецслужб, о котором идёт речь, - это некий гражданин Чехии Мартин Лариш. По информации СМИ, он работал в Москве как журналист газеты Lidove noviny, а затем возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке.

"Человек с именем и фамилией Мартин Лариш не упоминается в материалах дела, я услышал о его существовании из СМИ", - прокомментировал информацию адвокат Сафронова в беседе с РИА Новости.

По словам юриста, в материалах дела говорится, что Сафронов передавал секретные сведения неназванному, неизвестному иностранцу, работающему на чешскую разведку. Таким образом, адвокат не подтвердил, но и не опроверг сведения о том, что этим иностранцем является Мартин Лариш.