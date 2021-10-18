В массовом море птиц на севере Крыма может быть виновен олигарх Дмитрий Фирташ или американские биолаборатории

Ничего страшного, убеждали чиновники, тысячи погибших птиц самые обычные, не краснокнижные. Может, инфекция или отравление, но вы, от греха подальше, к Сивашу всё же близко не подходите. А на днях глава Крыма Сергей Аксёнов назначил нового министра экологии – по совпадению, не подумайте. Так-то в Крыму всё пучком.

Птица вот дохнет только – около 7 тыс. особей черношейной поганки да по несколько сотен морских голубков, чаек-хохотуний, пеганок и чомги. В одночасье у Арабатской стрелки, на побережье озера Сиваш. По случайному совпадению оттуда рукой подать до предприятий «Крымского титана» – крупнейшего в Восточной Европе производителя диоксида титана, а также железного купороса и серной кислоты. Причём птица там дохнет не в первый раз – навскидку несложно припомнить, как осенью 2018-го издание BFM сообщало: «О том, что мрут птицы, мы уже молчим – животные у людей гибнут!» И на огородах – выжженная земля. Вот и пойми, отчего птица дохнет. То ли «Крымский титан» виноват, то ли новый штамм птичьего гриппа, то ли, как указывает в заголовке «Свободная пресса», – «биологическое оружие». Украинское, ясное дело.

«Власти много чего замалчивают»

Новоназначенная министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская комментировать птичий падёж наотрез отказалась. Дескать, разбираемся, как разберёмся – сообщим. А вот экологи, не в пример чиновникам, уже разобрались. Как сообщила крымский эколог Маргарита Литвиненко, «подобный падёж птиц не может быть вызван естественными причинами». «Это вряд ли бактериологическое или вирусное заболевание, потому что такую одномоментную и массовую гибель птиц тысячами не может вызвать ни одна болезнь. Скорее всего это отравление высокотоксичными веществами. Я слышала версию, что это выброс ртути, однако она постепенно накапливается в организме, то есть отравляет долго. А недавно в Херсонской области отравились журавли, склевав токсичное зерно на полях. То, что специалисты уверяют, будто краснокнижные виды падёж не задел, – скорее чтобы не поднимать ещё больше шуму. Я предполагаю, что власти много чего замалчивают. Гибели птиц в таких масштабах я не припомню, при этом нет даже предварительных комментариев с версиями от ветеринарной службы». Впрочем, несложно было сопоставить два факта – массовый падёж пернатых и внезапное появление нового министра экологии.

Больница им. Тропиных в Херсоне. Считается, что одна из биолабораторий может располагаться на её территории

На то, что здесь едва ли обошлось без «Крымского титана», как бы намекает тот факт, что в заповедниках на севере Крыма по соседству никакого падежа птиц не отмечено. Ни на Лебяжьих островах, ни на территориях Казантипского и Опукского заповедников. А специалисты уверяют, что, если бы пернатых косил птичий грипп, трупиками завалило бы всё побережье, а не отдельный его участок поблизости от предприятия, не раз влипавшего в истории с вредными выбросами. Но после нескольких громких скандалов в 2018-м все сообщения о новых выбросах как отрезало. Руководство бдит, чтобы всё было тихо. Стоит ли напоминать, что «Крымский титан» – лавочка частная, принадлежащая украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, по-прежнему чувствующему себя на полуострове, словно «при старом режиме». Обижать его проверками и подозрениями местные власти не решаются – чуть ли не всё взрослое трудоспособное население Армянска работает на его предприятиях. Но то, что предельно допустимая норма концентрации ядовитого сернистого ангидрида в этих местах периодически зашкаливает, – медицинский факт.

«Не птичий грипп» – а что же?

Причину гибели птиц глава Госкомитета по ветеринарии правительства Крыма Валерий Иванов уточнять не стал, просто выступил с обращением к населению: не появляйтесь у воды! «Мы, со своей стороны, просим не усугублять ситуацию с появлением людей на данной территории, чтобы не разнести инфекцию за пределы нами контролируемой территории». Так о какой «инфекции» речь? Сложно определить, признаётся эколог, старший преподаватель Таврической академии КФУ Григорий Прокопов. «Удалось снять на видео самку пеганки с характерными признаками: у птицы потеря ориентации в пространстве, она крутилась на месте, роняла голову и не могла взлететь». Что-то похожее, отмечают учёные, наблюдалось в январе на юге Херсонской области, в заповеднике «Аскания-Нова». Осматривая озёра, экологи с егерями наталкивались на целые стаи серых журавлей, умиравших буквально у них на глазах. «Умирали птицы в муках, – приводит слова очевидца «Свободная пресса». – Гораздо страшней, чем от пули или капкана. Сначала они опускались на воду, не в силах взлететь. Из последних сил прибивались к берегу. Там долго корчились в судорогах, исходили отчаянным клёкотом. И в конце концов начинали харкать кровью». По мнению эколога Прокопова, симптомы могут свидетельствовать о поражении центральной нервной системы. Если это вирус, то странный. Пока неизвестный. Вот такая «инфекция». А потому близко к воде лучше и вправду не подходить – от греха подальше.

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