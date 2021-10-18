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В массовом море птиц на севере Крыма может быть виновен олигарх Дмитрий Фирташ или американские биолаборатории

18 октября 2021, 13:35  •  38 • Аналитика
Ничего страшного, убеждали чиновники, тысячи погибших птиц самые обычные, не краснокнижные. Может, инфекция или отравление, но вы, от греха подальше, к Сивашу всё же близко не подходите. А на днях глава Крыма Сергей Аксёнов назначил нового министра экологии – по совпадению, не подумайте. Так-то в Крыму всё пучком.
Птица вот дохнет только – около 7 тыс. особей черношейной поганки да по несколько сотен морских голубков, чаек-хохотуний, пеганок и чомги. В одночасье у Арабатской стрелки, на побережье озера Сиваш. По случайному совпадению оттуда рукой подать до предприятий «Крымского титана» – крупнейшего в Восточной Европе производителя диоксида титана, а также железного купороса и серной кислоты. Причём птица там дохнет не в первый раз – навскидку несложно припомнить, как осенью 2018-го издание BFM сообщало: «О том, что мрут птицы, мы уже молчим – животные у людей гибнут!» И на огородах – выжженная земля. Вот и пойми, отчего птица дохнет. То ли «Крымский титан» виноват, то ли новый штамм птичьего гриппа, то ли, как указывает в заголовке «Свободная пресса», – «биологическое оружие». Украинское, ясное дело.

«Власти много чего замалчивают»

Новоназначенная министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская комментировать птичий падёж наотрез отказалась. Дескать, разбираемся, как разберёмся – сообщим. А вот экологи, не в пример чиновникам, уже разобрались. Как сообщила крымский эколог Маргарита Литвиненко, «подобный падёж птиц не может быть вызван естественными причинами». «Это вряд ли бактериологическое или вирусное заболевание, потому что такую одномоментную и массовую гибель птиц тысячами не может вызвать ни одна болезнь. Скорее всего это отравление высокотоксичными веществами. Я слышала версию, что это выброс ртути, однако она постепенно накапливается в организме, то есть отравляет долго. А недавно в Херсонской области отравились журавли, склевав токсичное зерно на полях. То, что специалисты уверяют, будто краснокнижные виды падёж не задел, – скорее чтобы не поднимать ещё больше шуму. Я предполагаю, что власти много чего замалчивают. Гибели птиц в таких масштабах я не припомню, при этом нет даже предварительных комментариев с версиями от ветеринарной службы». Впрочем, несложно было сопоставить два факта – массовый падёж пернатых и внезапное появление нового министра экологии.
На то, что здесь едва ли обошлось без «Крымского титана», как бы намекает тот факт, что в заповедниках на севере Крыма по соседству никакого падежа птиц не отмечено. Ни на Лебяжьих островах, ни на территориях Казантипского и Опукского заповедников. А специалисты уверяют, что, если бы пернатых косил птичий грипп, трупиками завалило бы всё побережье, а не отдельный его участок поблизости от предприятия, не раз влипавшего в истории с вредными выбросами. Но после нескольких громких скандалов в 2018-м все сообщения о новых выбросах как отрезало. Руководство бдит, чтобы всё было тихо. Стоит ли напоминать, что «Крымский титан» – лавочка частная, принадлежащая украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, по-прежнему чувствующему себя на полуострове, словно «при старом режиме». Обижать его проверками и подозрениями местные власти не решаются – чуть ли не всё взрослое трудоспособное население Армянска работает на его предприятиях. Но то, что предельно допустимая норма концентрации ядовитого сернистого ангидрида в этих местах периодически зашкаливает, – медицинский факт.

«Не птичий грипп» – а что же?

Причину гибели птиц глава Госкомитета по ветеринарии правительства Крыма Валерий Иванов уточнять не стал, просто выступил с обращением к населению: не появляйтесь у воды! «Мы, со своей стороны, просим не усугублять ситуацию с появлением людей на данной территории, чтобы не разнести инфекцию за пределы нами контролируемой территории». Так о какой «инфекции» речь? Сложно определить, признаётся эколог, старший преподаватель Таврической академии КФУ Григорий Прокопов. «Удалось снять на видео самку пеганки с характерными признаками: у птицы потеря ориентации в пространстве, она крутилась на месте, роняла голову и не могла взлететь». Что-то похожее, отмечают учёные, наблюдалось в январе на юге Херсонской области, в заповеднике «Аскания-Нова». Осматривая озёра, экологи с егерями наталкивались на целые стаи серых журавлей, умиравших буквально у них на глазах. «Умирали птицы в муках, – приводит слова очевидца «Свободная пресса». – Гораздо страшней, чем от пули или капкана. Сначала они опускались на воду, не в силах взлететь. Из последних сил прибивались к берегу. Там долго корчились в судорогах, исходили отчаянным клёкотом. И в конце концов начинали харкать кровью». По мнению эколога Прокопова, симптомы могут свидетельствовать о поражении центральной нервной системы. Если это вирус, то странный. Пока неизвестный. Вот такая «инфекция». А потому близко к воде лучше и вправду не подходить – от греха подальше.

Другая версия

Предположения о биологическом оружии появились не на пустом месте. Черношейные поганки перелетают в более тёплый Крым на зимовку из Херсонской области. А там уже года три как с птицами творятся разные странности. Зимой 2018-го побережье полуострова Карадай в Каланчакском районе было усеяно мёртвыми птицами – порядка 5000 особей лысух, чернетей и лебедей. «Болезнь Ньюкасла! – сообщали киевские издания. – Высокопатогенный грипп!» Но исследование образцов биоматериалов не выявило ничего похожего. А в марте 2020-го у Малой Каховки (это в тех же примерно краях) случилась массовая гибель грачей. Что стало причиной – до сих пор не известно. Затем погибли журавли в «Аскания-Нова». Ткани птиц отправили в Одесскую государственную лабораторию ветеринарной медицины – там над ними поколдовали и выдали заключение. Нет, это не птичий грипп! Ещё через два месяца стали умирать сотни лебедей на украинском берегу Сиваша – трупики валялись на берегу аж до самого Геническа. Местная пресса писала (правда, не указывая источника) – новая мутация птичьего гриппа. И снова – никаких официальных сообщений.
Известно, что в Херсонской области действуют филиалы американских биохимических лабораторий – это открытая информация. Одна из этих лабораторий – филиал грузинского Центра Лугара (Центр общественного здравоохранения в Тбилиси, опекаемый Пентагоном). Скандал полуторагодичной давности с массовым появлением на севере Крыма комаров привёл, напомним, в центр Херсона, на территорию местной санэпидстанции, где «гнездится» одна из таких лабораторий. Не оттуда ли родом и нынешняя птичья напасть?
Впрочем, всё может быть проще. Известно, что у Лазурного невдалеке от Херсона украинские предприниматели, чтобы не заморачиваться с утилизацией, сбросили в море несколько сотен туш мёртвых свиней, заражённых африканской чумой. Часть туш доплыла до Черноморского. Аналогично поступили колбасники из Скадовска – их мёртвые тушки также доплыли до севера Крыма. Этим летом украинских чумных свиней вылавливали даже в районе курорта Саки и у Евпатории – морские течения делают своё дело. Но крымские экологи, не говоря уже о чиновниках из минэкологии, предпочитают об этом помалкивать. Почему? Чтобы не судиться с украинскими «партнёрами»? Или причина в чём-то ином?
Поговаривают, что замалчивание подобных проблем – результат консенсуса рыбных промысловиков. Вы, мол, не трезвоните на весь белый свет о том, как Украина чудачит вблизи побережья Крыма, а мы не поднимаем вопрос увеличения квот на вылов и не портим вам жизнь. Птицы в данной истории – что-то вроде разменной монеты. Перекрыть Сиваш практически невозможно, не говоря о морском побережье, а вода холодает, уловы резко выросли. Отказаться от осенней путины – себе дороже, причём по обе стороны побережья. А между тем прошелестел слух, что армия якобы готовится блокировать побережье Ленинского района в Крыму. Интересно, с какой такой стати?

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