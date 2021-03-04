В марте в Германии заканчивают карантин и отменяют локдаун

«Весна 2021 года должна быть другой, нежели весна-2020, она должна быть свободной»

В Германии принято решение о возвращении от всеобщего карантина к нормальному образу жизни в течение текущего месяца. 3 марта состоялась дистанционная конференция правительства и министров-президентов всех федеральных земель, которая продолжалась 11 часов. Разработан план – «дорожная карта» отмены локдауна по всей стране.

В основе плана лежит ступенчатость послаблений и зависимость их масштаба от уровня заболеваемости в каждом округе.

В округах с индексом заболеваемости менее 50 (50 человек на 100 тыс. населения) послабления пойдут самыми быстрыми темпами. Там, где индекс держится на уровне 100, послабления будут вводиться более осторожно. В округах, где индекс превышает 100, процесс будет заторможен. А главная особенность заключается в том, что прежние требования эпидемиологов руководствоваться в послаблениях индексом 35 полностью исключены из рассмотрения.

В выступлении по итогам конференции Ангела Меркель признала, что, несмотря на опасность третьей волны заболеваний, правительство идёт на эти меры с учётом усталости общества от ограничений. «Настала пора облегчить жизнь людей», – заявила госпожа федеральный канцлер.

В комментариях СМИ ничего не говорится о подготовке новой волны протестов против карантина, которую планируется начать с массовой манифестации движения «Думающие поперек 7/11» 4 апреля в Штутгарте. Инициаторы этой волны протестов планируют их нарастание на фоне подготовки к празднованию католических пасхальных праздников, которые начнутся 24 апреля. Как пишет обозреватель NTV, «ожидания немцами радостного праздника пасхи настолько высоки, что лучше их не гасить».

«Мы можем сегодня говорить о надежде на переход к новому этапу, но это очень ответственная фаза», – сказала Меркель, имея в виду, что опасается распространения британского мутанта коронавируса, который может заставить отменить послабления. Поэтому канцлер требует дальнейшего соблюдения дисциплины. Одна из самых больших опасностей, с её точки зрения, состоит в том, что сдержанность оставит немцев.

Министр-президент Баварии Маркус Зёдер потребовал осмотрительности в реализации плана. По его мнению, у правительства имеются два важных инструмента подстраховки: тесты и вакцинация. Однако ни то ни другое не развито в необходимых масштабах. «В тестах мы не ушли так далеко, как хотели бы, в прививках также отстаем на фоне зарубежного опыта. Мы должны быстро создать инфраструктуру, хотя уже сейчас ясно, что времени не хватает. Поставка достаточного количества вакцины ожидается только в апреле», – заявил Зёдер.

Послабления должны сопровождаться усилением масштабов тестирования. Со следующей недели все граждане ФРГ смогут бесплатно пройти экспресс-тесты, но имеющихся пунктов тестирования недостаточно. В срочном порядке разрабатывается и скоро будет внедрён простой в использовании индивидуальный тест. Сейчас создается большая рабочая группа для решения этого вопроса. Рассматривается также возможность вакцинирования граждан семейными врачами без посещения специальных пунктов вакцинации. Для этого требуется разработать протокол вакцинирования для семейных врачей. В ближайшие дни первые группы специально отобранных врачей из этой категории получат разрешение приступить к прививкам. Далее эта практика будет расширяться. Вскоре ожидается также принятие решения о прививках людей старше 65 лет вакциной AstraZeneca.

Первые послабления будут введены с 8 марта. Семьи численностью до пяти взрослых человек и неограниченным количеством детей до 14 лет смогут встречаться, что ранее было запрещено. Книжные лавки, цветочные и садовые магазины смогут полностью возобновить работу по всей стране при соблюдении санитарных условий. Если через две недели этот эксперимент покажет положительные результаты, откроются уличные кафе, театры, кинотеатры, спортивные учреждения в помещениях и на открытом воздухе. Однако будет учитываться возможность включения «экстренного торможения» в случае опасности. Отдельно отмечена роль министерства здравоохранения, которое в условиях дефицита времени должно провести сложный комплекс организационных мероприятий.