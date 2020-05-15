В марте куплен заводик, в мае - продажа масок в метро. Мэрия Москвы превратила пандемию в бизнес?

За два месяца до объявления обязательного масочного режима Москва купила крупнейшего производителя масок в России. Теперь в Сети столичных чиновников подозревают в незаконном обогащении и пишут о новом "гениальном ходе" мэра Москвы Сергея Собянина, но не всё так просто.

Речь идёт о производителе медицинских масок ООО "КИТ", являющимся крупнейшим в России. Покупку предприятия властями Москвы в апреле этого года подтвердили заммэра столицы Владимир Ефимов и один из бывших топ-менеджеров компании "КИТ".

По словам замглавы мэра Москвы, власти столицы ещё в марте поняли, что городу потребуется существенный объём медицинских масок и что на рынке будет большой дефицит. Поэтому было принято решение о покупке производственной площадки.

Однако в интернете подозревают, что чиновники просто провернули хитрую схему: купили предприятие по производству масок, затем ввели масочный режим и начали продавать маски с огромной наценкой.

Гениально. В марте покупаешь крупнейшего производителя масок, а в мае вводишь масочный режим и продаёшь маски с наценкой в 1 800 %, - комментирует Telegram-канал "КСТАТИ".

Заммэра столицы Владимир Ефимов эти обвинения отрицает. По его словам, себестоимость маски до эпидемии составляла 1 рубль. После начала эпидемии себестоимость увеличилась до 7 рублей из-за роста цен на сырьё. Это подтверждает и бывший совладелец "КИТ" Павел Спичаков.

Вдобавок в мэрии подчеркнули, что почти вся продукция ООО "КИТ" отгружается по себестоимости в московские больницы, часть отправляется ЖКХ и метрополитену. Несмотря на то, что предприятие по производству масок работает на пределе, масок всё равно не хватает, поэтому власти Москвы дополнительно закупают на рынке изготовленные в Китае маски. А рыночная цена - 25-26 рублей за штуку, передают "Ведомости".