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В марте куплен заводик, в мае - продажа масок в метро. Мэрия Москвы превратила пандемию в бизнес?
15 мая 2020, 12:55 • 116 • Политика
Москва купила крупнейшего в России производителя масок, а через два месяца ввела масочный режим. Чиновников заподозрили в незаконном обогащении, но есть важный нюанс.
За два месяца до объявления обязательного масочного режима Москва купила крупнейшего производителя масок в России. Теперь в Сети столичных чиновников подозревают в незаконном обогащении и пишут о новом "гениальном ходе" мэра Москвы Сергея Собянина, но не всё так просто.
Речь идёт о производителе медицинских масок ООО "КИТ", являющимся крупнейшим в России. Покупку предприятия властями Москвы в апреле этого года подтвердили заммэра столицы Владимир Ефимов и один из бывших топ-менеджеров компании "КИТ".
По словам замглавы мэра Москвы, власти столицы ещё в марте поняли, что городу потребуется существенный объём медицинских масок и что на рынке будет большой дефицит. Поэтому было принято решение о покупке производственной площадки.
Однако в интернете подозревают, что чиновники просто провернули хитрую схему: купили предприятие по производству масок, затем ввели масочный режим и начали продавать маски с огромной наценкой.
Заммэра столицы Владимир Ефимов эти обвинения отрицает. По его словам, себестоимость маски до эпидемии составляла 1 рубль. После начала эпидемии себестоимость увеличилась до 7 рублей из-за роста цен на сырьё. Это подтверждает и бывший совладелец "КИТ" Павел Спичаков.
Вдобавок в мэрии подчеркнули, что почти вся продукция ООО "КИТ" отгружается по себестоимости в московские больницы, часть отправляется ЖКХ и метрополитену. Несмотря на то, что предприятие по производству масок работает на пределе, масок всё равно не хватает, поэтому власти Москвы дополнительно закупают на рынке изготовленные в Китае маски. А рыночная цена - 25-26 рублей за штуку, передают "Ведомости".
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