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В Мариуполе ликвидирован один из главных идеологов украинских националистов

17 марта 2022, 03:10  •  125 • Украина

В Мариуполе во время спецоперации по денацификации Украины ликвидирован один из главных идеологов радикального и запрещённого в России националистского батальона «Азов» Николай Кравченко с позывным «Крук».

Он был кандидатом исторических наук и одним из основателей харьковской нацистской организации «Патриот Украины», члены которой расстреливали людей во время переворота в стране в 2014 году.

О ликвидации Кравченко в своём telegram-канале сообщает главарь украинских нацистов Андрей Билецкий.

«Вчера в бою погиб мой близкий друг, легендарный националист, боевой товарищ, историк-учёный Николай Кравченко „Крук‟», — написал он. Также Билецкий сообщил, что две недели назад в боях под Харьковом погиб отец Кравченко, который находился в рядах местной самообороны.

Эту же информацию подтвердил и экс-боевик «Азова», бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, опубликовав в Facebook фотографию убитого националиста с пояснениями о произошедшем событии.

Кравченко отличился рядом скандальных антироссийских заявлений, в том числе, обещаниями «присоединить» Кубань к Украине. Впрочем, Кубань к Украине он так и не присоединил, и в этот день напрасные обещания националиста не остались без внимания патриотов России.

«Этот клоун когда-то обещал присоединить к Украине Кубань. Но по итогу сам присоединился до Бандеры», — комментирует ликвидацию нациста сайт «Русская Весна». Сообщается, что в марте 2014 года Крук был среди боевиков, открывших огонь по сторонникам Русской весны на улице Рымарской в Харькове.

Национальный батальон «Азов» сформировали в 2014 году в Мариуполе в составе воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины. Его участников связывают с неонацистской и ультраправой идеологией. В России нацбат «Азов» признан запрещённой террористической организацией.

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