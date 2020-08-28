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В Мариинке отменили балет из-за болезни 20 артистов. Зато Ухань плещется в тёплой водичке

28 августа 2020, 14:25  •  98 • В мире
Пока ещё во всём мире, в том числе и в России, конца пандемии коронавируса не видно, а в некоторых регионах ситуация только ухудшается. Ведущая Царьграда Мария Иваткина рассказала, что не смогла попасть на балет в Мариинском театре: спектакль отменили из-за болезни сразу 20 артистов. "Зато Ухань плещется в тёплой водичке", - возмутилась журналистка.
В аквапарке Wuhan Maya Beach не так давно устроили вечеринку электронной музыки, которая собрала более 3000 человек. Разумеется, ни о какой социальной дистанции и тем более масках и речи не было.
Мария Иваткина в своей авторской передаче "Не могу молчать" на Царьграде напомнила: Ухань - это город, в котором начался COVID-19, унёсший жизни более 800 тысяч человек и обрушивший экономики многих стран мира.
"Хотя бы ради приличия китайцы могли ещё посидеть чуть-чуть без рейв-вечеринок?" - не смогла сдержать негодования ведущая.
Она напомнила, что во многих странах до сих пор сохраняются карантинные меры, до сих пор носят маски, перчатки, закрыты магазины, рестораны. "Зато Ухань плещется в тёплой водичке. Слабоумие и отвага", - подвела печальный итог Иваткина.

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