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В Мали произошел военный переворот: арестован президент
18 августа 2020, 22:25 • 33 • Политика
Глава африканского государства пытался укрыться на базе Минобороны
Президент и глава правительства Мали арестованы военными мятежниками. Об этом сообщает AFP со ссылкой на одного из лидеров повстанцев.
"Президент Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе были "арестованы" сегодня в конце дня в Бамако во время военного мятежа", – говорится в "Твиттер" агентства.
Ранее во вторник, 18 августа, местные и французские СМИ передавали информацию о бунте на военной базе в Кати недалеко от столицы Бамако. По данным ряда изданий, арестованы несколько министров и высокопоставленных офицеров.
Как пишет РИА "Новости", возглавляют мятеж полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле. Еще до своего ареста премьер Сиссе призывал военных "заставить замолчать оружие" и начать "братский диалог" с властями, передает Le Monde.
Напомним, акции протеста против президента и главы кабмина в Мали проходили последние недели.
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