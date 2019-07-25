Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как Новая газета сочиняет свои "расследования" (Руслан Осташко)
«Стратегическое соперничество»: почему в США заявляют об активной роли России в ...
"С-400 – это только предлог": В Турции назвали настоящие причины напря...
Россия и Китай кошмарят американских вассалов (Руслан Осташко)
Главная / Украина

В Малайзии сообщили о желании ФБР получить чёрные ящики с борта MH17

25 июля 2019, 09:24  •  72 • Украина
Руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри заявил, что сотрудники Федерального бюро расследований США просили коллег из Куала-Лумпура передать им чёрные ящики с разбившегося в 2014 году Boeing 777, следовавшего рейсом MH17.
 
Reuters © Maxim Zmeyev
 

Такое заявление он сделал в ходе интервью для фильма голландского журналиста Макса ван дер Верффа, предпринявшего попытку разобраться в обстоятельствах, которые привели к катастрофе.

По словам Сакри, вскоре после получения самописцев к нему обратились представители ФБР с просьбой передать им их.

«Они обратились ко мне, чтобы я показал им чёрный ящик. Я сказал нет», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, как утверждает Сакри, такую же попытку предприняли представители украинской стороны.

«Мы сказали нет». Мы не можем. Мы не можем этого позволить», — заключил полковник.

В фильме, как отмечается, показан документ, закрепляющий факт передачи малазийцам чёрных ящиков властями самопровозглашённой ДНР.

Следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing компании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года в небе над Донецкой областью.

В результате авиакатастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

В МИД России заявили, что деполитизация и профессиональный подход к расследованию трагедии в небе над Донбассом помогут установить причину произошедшего.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
24 июля 2019, 17:09
В «Нафтогазе» спрогнозировали сроки запуска «Северного потока — 2»
24 июля 2019, 13:54
На Украине объявили о старте продаж бюстов Зеленского
24 июля 2019, 17:09
В ГБР рассказали о желании Порошенко перенести допрос из-за отпуска
24 июля 2019, 10:39
Эксперт оценил реакцию трейдеров на ситуацию с долгами «Укртрансгаза»
24 июля 2019, 13:54
«Риск разрушения ГТС»: энерготрейдеры ЕС заявили о возможном «крахе доверия» к Украине из-за долгов по оплате газа
25 июля 2019, 09:24
В Малайзии сообщили о желании ФБР получить чёрные ящики с борта MH17
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2019, 11:39
МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу
22 июля 2019, 13:24
"Столько голодала в путинских казематах!": Twitter "взорвался" шутками про оглушительный провал Савченко на выборах в Раду
22 июля 2019, 10:09
"Уйдёт часть плесени": Пушков прокомментировал поражение националистов на выборах в Раду
19 июля 2019, 07:24
Филигранный удар по аравийскому «Пэтриоту» засветил критические недостатки радаров AN/MPQ-65
20 июля 2019, 15:54
"Рядом был ещё военный самолёт, все видели": Удалённый репортаж BBC об MH17 опубликовал "Кассад"
19 июля 2019, 04:09
Разговор шел не о спутниках: Кивающие на вину России по делу MH17 Нидерланды отчитались перед США
22 июля 2019, 06:54
"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение премьером лоббиста МВФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.