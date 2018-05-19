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В Македонии надвигается политический кризис

19 мая 2018, 23:54  •  26 • Украина
Превратится ли БЮРМ в Илинденскую Республику Македония?
На саммите ЕС 17 мая в Софии ожидали конкретных результатов переговоров греческого премьер-министра Алексиса Ципраса с македонским премьером Зораном Заевым о новом названии Македонии. 11-12 июля в Брюсселе состоится саммит НАТО, на котором в члены Североатлантического альянса может быть принята Македония, но при условии, что она сменит своё нынешнее официальное название «Бывшая югославская республика Македония» (БЮРМ) на новое, которое бы устраивало Грецию.
Выступая в Софии на брифинге, Заев заявил, что дружба между Республикой Македония и Грецией стала крепче и пообещал решить спор о названии в интересах граждан обоих государств. В балканские СМИ просочился вариант окончательного названия для БЮРМ – "Илинденская Республика Македония", который якобы полностью удовлетворяет греческую сторону. Однако Ципрас сдержан в оценках перспектив: «Это тяжелый процесс. Мы изучаем шаг за шагом все детали, но мы еще не в том положении, чтобы говорить о соглашении».


Фото PROFIMEDIA
По словам греческого премьера, название должно показать, что есть отличие греческой Македонии и её истории от страны, которая образовалась намного позднее как бывшая югославская республика Македония. Ципрас также подчеркнул, что временем переговоров Греция не ограничена. 19 мая он провёл переговоры с президентом Греции Павлопулосом и лидерами политических партий, ещё раз подчеркнув, что Македонии придётся пересмотреть свою конституцию. Греческая оппозиция не приемлет новое название БЮРМ, о котором предварительно договорились в Софии. Македонская оппозиция тоже не в восторге от результатов переговоров и объявила, что 2 июня по всей стране пройдут митинги протеста, на которых оппозиционная партия «Внутренняя македонская революционная организация» – Демократическая партия македонского национального единства (ВМРО – ДПМНЕ) будет добиваться проведения внеочередных парламентских выборов и отставки кабинета Зорана Заева, получившего власть в мае 2017 года при поддержке албанского меньшинства.
Соб. корр. ФСК
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