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В Люксембурге намекнули на исключение Венгрии из ЕС

21 июля 2021, 18:05  •  91 • Политика
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн выступил за проведение референдума по поводу членства Венгрии в Евросоюзе.
Поводом для такого заявления стало недавнее решение Будапешта ограничить материалы о гомосексуальности и смене пола среди детей. В ЕС эту позицию восприняли с негативом. Так, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала данный венгерский закон "позором".
В то же время в МИД Люксембурга и вовсе высказали позицию о целесообразности нахождения Венгрии в составе ЕС.
Министр Жан Ассельборн призвал провести референдум по поводу вхождения Венгрии в состав союза.
Он отметил, что у граждан стоит спросить, хотят ли они мириться с венгерским премьером Виктором Орбаном в ЕС. По мнению политика, результат референдума будет не в пользу Венгрии, передаёт Spiegel.
Ранее стало известно, что Орбан решил провести в Венгрии референдум, касающийся закона о запрете пропаганды секс-меньшинств среди детей из-за резкой реакции Брюсселя. Он подчеркнул, что только "общая воля народа" может защитить страну.
Указанный закон вступил в силу в Венгрии на прошлой неделе. Документ запретил демонстрацию тем гомосексуальности и смены пола в любом контенте, разрешённом для детей.

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