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В любви к России прошу винить Пушкина А.С.

03 ноября 2018, 20:39  •  102 • В России

Украинский патриот сценарист и публицист Андрей Кокотюха сумел поставить диагноз населению своей страны и выяснить, почему, несмотря на всю русофобскую пропаганду, продуцируемую в Киеве, у значительной части граждан Украины сохраняются симпатии по отношению к России. Так, например, по итогам последнего опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), как замечает Кокотюха, «хорошо относятся к Российской Федерации, по данным КМИС, 38 % наших сограждан. Как минимум 10 млн не только взрослых, но и детей».

И продолжает развивать тему: «Ведь это им, рожденным уже в независимой Украине, бабушки, выросшие на сказках Пушкина, продолжают их читать. «Там русский дух, там Русью пахнет».

- Никто не придает разрушительного значения положительным эмоциям, которые внуки получают от ласковых бабушкиных голосов, - с явным огорчением констатирует этот публицист и остается в совершенном изумлении. - Альтернативы сказкам Пушкина как обязательному воспитательному чтению в детстве сотни тысяч украинцев упрямо не видят до сих пор.

Понимаете – не видят! Не то, что ее нет, альтернативы Пушкину в украинской литературе (как, впрочем, и в русской, поскольку Александр Сергеевич - классик мирового масштаба), а ее просто не видят подслеповатые бабушки, читающие своими тихими голосами сказки внучкам на ночь.

Вот она какая, «русская ловушка» - констатирует автор. Мало того, что русская, так еще и советская. Ведь «странная любовь к агрессору держится на памяти о сказках Пушкина, на которых мы выросли… И на русских советских фильмах в эфире Интера» А еще – на «Толстом, Достоевском и Чехове». При этом Кокотюха противопоставляет русской культуре не украинскую, понятно, что тут альтернативы искать можно хоть днем с огнем, результат окажется предсказуем, а западноевропейскую.

- А ведь писавших в одно время с ними Золя, Мопассана и По у нас почему то не культивируют, хотя они тоже признанные миром классики, - задается он мучительным вопросом, на который не может найти ответа.

А ответ, между тем, прост и лежит на поверхности. Только Кокотюхе не дано до него додуматься. Потому и популярны все эти писатели и советское кино, кстати, и украинских киностудий тоже, что это была наша общая для России и Украины культура. И общая литература, и общая музыка, и общее кино. И общая история. И лишив себя ее украинцы остаются на культурном и историческом безрыбье. И без культуры, и без истории, выдумывая фантомы и симулякры.

Всего-навсего.

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