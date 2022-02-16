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В любой непонятной ситуации - пой гимн. Депутаты Рады отпраздновали "день невторжения"
16 февраля 2022, 13:20 • 173 • Политика
В Верховной раде отпраздновали День единения. Точнее, "день невторжения" России на Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором объявил 16 февраля Днём единения. Этот праздник учредили на фоне сообщений о том, что Россия вот-вот "вторгнется" на Украину.
Несмотря на то что Москва неоднократно говорила, что ни на кого нападать не собирается, западные СМИ и власти Украины настаивали: "вторжение" произойдёт 15 или 16 февраля.
И вот 15 февраля прошло, 16-е - почти что тоже. "Вторжения" не произошло, и украинцы стали праздновать День единения. По всей стране подняли национальные флаги и зазвучал гимн. Депутаты Рады тоже не отстали от населения: они хоть и признают, что ситуация пока непонятная, но всё же, приложив руку к сердцу, спели гимн Украины во время заседания.
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