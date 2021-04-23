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«В любое удобное для него время»: Путин заявил о готовности провести встречу с Зеленским в Москве

23 апреля 2021, 02:15  •  118 • В России
Президент России Владимир Путин заявил, что готов обсудить с главой Украины Владимиром Зеленским отношения между странами в любое удобное для него время в Москве. Путин отметил, что действующее руководство Украины предприняло много шагов, разрушающих отношения между государствами. Вместе с тем он подчеркнул, что, в случае если Зеленский захочет начать восстановление отношений, Москва будет это только приветствовать.
 
© Игорь Маслов / РИА Новости / kremlin.ru
 

Президент России Владимир Путин заявил, что готов обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским отношения между странами в любое удобное для него время в Москве. Об этом Путин рассказал в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, комментируя предложение о встрече, ранее поступившее от Зеленского.

Российский лидер отметил, что в последнее время действующее руководство Украины предприняло много шагов, разрушающих отношения между государствами. По словам Путина, это касается ряда проблем в двусторонних отношениях, попыток разрушения Русской православной церкви, а также отношения к русскому языку, русскоговорящим гражданам Украины и проживающим там российским гражданам.

«Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чём мы, безусловно, можем только сожалеть», — отметил Путин.

В то же время он подчеркнул, что, если Зеленский хочет начать восстановление отношений, Москва будет это только приветствовать.

«Если речь идёт об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия. Если речь идёт о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя поступившее от главы Украины предложение встретиться в Донбассе, отметил, что для общения должны быть созданы какие-то предпосылки. Представитель Кремля напомнил, что за последние несколько месяцев на линии соприкосновения в Донбассе было зафиксировано «огромное количество провокационных обстрелов территорий самопровозглашённых республик со стороны вооружённых сил Украины».

Напомним, во вторник, 20 апреля, Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Донбассе.

В своём обращении Зеленский заявил, что Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее, однако высказался, что «это не обязательно проблема, а возможность».

По его словам, на переговорах трёхсторонней контактной группы по Донбассу и заседаниях советников «нормандской четвёрки» прозвучало «предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию».

«Господин Путин! Я готов пойти ещё дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война», — заявил Зеленский.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с RT отметил, что президент России последователен в своих действиях. 

«Россия всегда предлагала всем дружбу и мир. Сегодня для России важно сохранение мира не только вокруг наших границ, но и в принципе в каждом государстве. Для нас Украина — особое государство. Украина и Россия — это один культурный код, это наши родственные связи... Конечно, мы переживаем за то, что происходит на территории Украины», — пояснил депутат.

21 апреля о готовности встретиться с Путиным также заявил бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

В России неоднократно подчёркивали, что страна не является стороной конфликта на Украине. При этом в МИД РФ обращали внимание, что Киев проводит активную кампанию по дезинформации в отношении России, чтобы отвлечь собственное население от внутренних проблем.

«Чтобы отвлечь внимание населения Украины от ухудшающейся ситуации в социально-экономической сфере и нарастающей политической турбулентности, а также оправдать абсолютно агрессивные милитаристские планы, Киев ведёт активную кампанию по дезинформации. Основа её всё та же — создание образа врага в лице России», — рассказывала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства отмечала, что действия Киева связаны с предстоящим саммитом НАТО.

«Украина на этом саммите рассчитывает получить план действий по членству в альянсе... И под получение вот этого плана действий по членству, я напомню, построено нынешнее обострение Киевом напряжённости на линии соприкосновения в Донбассе», — сказала она.

Напомним, об обострении ситуации в Донбассе в марте сообщил представитель ДНР Алексей Никоноров, обвинив украинскую сторону в увеличении числа обстрелов и отсутствии усилий по деэскалации напряжённости. В начале апреля об ухудшении обстановки на линии соприкосновения заявил и глава ДНР Денис Пушилин. 

Он также высказал мнение, что количество техники и личного состава, которое стянуто к линии соприкосновения с украинской стороны, говорит, что Украина готова к возобновлению полномасштабных боевых действий.

8 апреля Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых они обсудили ситуацию в Донбассе. 

Лидеры выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на юго-востоке Украины и подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения Киевом ранее достигнутых договорённостей, в первую очередь по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

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