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В Луганской области потребовали от Украины добиться поставок российского угля
09 декабря 2021, 10:35 • 319 • Политика
В противном случае местная ТЭС прекратит работу
Администрация части Луганской области, находящаяся под контролем Украины, обратилась с письмом к главе министерства по интеграции "временно оккупированных территорий" Ирине Верещук, попросив главу ведомства добиться от Российской Федерации возобновления угольных поставок.
Местные власти отмечают, что регион испытывает критическую потребность в угле – без горючего Луганская ТЭС не может работать. Региональная администрация указала, что в противном случае возникнет чрезвычайная ситуация.
Верещук просят поднять вопрос в ходе заседания Рабочей подгруппы в рамках рассмотрения социально-экономических тем в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Возобновление угольных поставок необходимо согласовать с Министерством экономики России – в компетенциях ведомства выдача квот на отгрузку антрацитовой марки горючего для указанной теплоэлектростанции.
В администрации уточнили, что теплоэлектростанция работает за счет угля именно этой марки. Однако с территории Незалежной железнодорожных узлов для транспортировки нет – доставка возможна только из Российской Федерации, отмечает РИА "Новости", ссылаясь на "РБК-Украина" (заблокировано в РФ). Уже семь лет Луганская ТЭС лишена железнодорожного сообщения с остальной частью Незалежной.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за отсутствием альтернатив государство вынуждено закупать электроэнергию у Белоруссии, несмотря на непризнание легитимности администрации Александра Лукашенко. Во время "пресс-марафона" лидер указал, что выбора у Киева не остается.
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