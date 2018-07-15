В Луганской области из-за обесточивания около 90 шахтёров оказались заблокированы в шахте

В населённом пункте Тошковка Луганской области из-за обесточивания под землёй оказались заблокированы почти 90 шахтёров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба компании «Луганское энергетическое объединение».

«Сегодня, 14 июля, в 18:48 из-за грозы произошло аварийное обесточивание шахты в населённом пункте Тошковка. Предварительно известно, что под землёй оказались почти 90 шахтёров», — указывается в заявлении.

Отмечается, что к настоящему моменту уже мобилизованы бригады для восстановления электроснабжения.

В компании добавили, что без электроэнергии также остались более 2 тыс. жителей города Северодонецк.

Ранее депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил, что на Украине энергетическую отрасль довели до критического состояния.