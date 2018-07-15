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В Луганской области из-за обесточивания около 90 шахтёров оказались заблокированы в шахте
15 июля 2018, 01:24 • 75 • Украина
В населённом пункте Тошковка Луганской области из-за обесточивания под землёй оказались заблокированы почти 90 шахтёров.
РИА Новости
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба компании «Луганское энергетическое объединение».
«Сегодня, 14 июля, в 18:48 из-за грозы произошло аварийное обесточивание шахты в населённом пункте Тошковка. Предварительно известно, что под землёй оказались почти 90 шахтёров», — указывается в заявлении.
Отмечается, что к настоящему моменту уже мобилизованы бригады для восстановления электроснабжения.
В компании добавили, что без электроэнергии также остались более 2 тыс. жителей города Северодонецк.
Ранее депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил, что на Украине энергетическую отрасль довели до критического состояния.
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