В Луганске задержали завербованного Украиной психопата, который причастен к громким терактам

В Луганске задержан еще один завербованный службой безопасности Украины житель республик Донбасса, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Сотрудники министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики выяснили, что для террористической деятельности украинские спецслужбы использовали пятидесятилетнего луганчанина Вадима Дреева.

На счету Вадима Дреева четыре взрыва на территории Луганской Народной Республики. Фото: МГБ ЛНР

- Мужчина был завербован сотрудниками СБУ при пересечении пункта пропуска «Станица Луганская» под угрозой запрета въезда на территорию Украины, - сообщили в министерстве госбезопасности Республики.

Мужчина регулярно выезжал в незалежную за медицинскими препаратами.

- Я вначале отказывался, но меня заставили, - заявил задержанный на одном из допросов. – СБУшник сказал, что я должен буду приносить вещи в определенные места. Если я не буду этого делать – он будет меня морально унижать и не впустит в Станицу. Еще он сказал, что в городе нужно навести порядок.

Дреев показал, куда закладывал бомбы. Фото: МГБ ЛНР

Вадиму Дрееву присвоили псевдоним «Костоправ». На протяжении двух лет он был курьером украинских спецслужб. По их заданиям он делал закладки с самодельными взрывными устройствами, которые приводили в действие диверсионные группы.

Дреев показал, куда закладывал бомбы. Фото: МГБ ЛНР

Завербованный луганчанин рассказал в подробностях о заданиях, которые ему давали сотрудники СБУ.

- Он дал мне устройство, чтобы я поднес к памятнику, - говорит Дреев о первом задании.

- Кто дал? – уточняет сотрудник министерства государственной безопасности ЛНР.

- Олег.

- Кто такой Олег?

- СБУшник.

- А где он дал устройство?

- На переходе.

- На каком?

- Станица Луганская.

Задержанный агент СБУ причастен к четырем громким террористическим актам на территории Луганской Народной Республики. На счету террористов – подрыв в 2016 и 2017 годах памятника защитникам ЛНР «Они отстояли Родину», подрыв опоры «Звезды Победы» и памятника десантникам, установленного возле Луганского академического украинского театра.

- Пошел, как бы прогуливаться, подошел к памятнику и положил за ограду, вот сюда, - Дреев показывает место у памятника «погибшим десантникам», куда поместил взрывчатку. - Пошел, собрал мусор и засыпал пакет, чтобы его не было видно. Посмотрел, чтобы никого не было, и положил вот сюда, между гусеницами и колесами. За мной следила «злая» группа. Звонил Олег, спрашивал, положил ли я? СБУшник сказал, что сейчас придет вторая бригада и все сделает. Я как отъехал в сторону и услышал грохот, хлопок такой, как у салюта.

На счету Вадима Дреева четыре взрыва на территории ЛНР. Фото: МГБ ЛНР

Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы у Дреева обнаружены признаки хронического психического заболевания, вследствие чего он лишен способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

- Однозначно можно сказать, что у человека деликвинтое поведение, что отражается на его особенностях поведения. Такая категория людей – легко внушаемыми, управляемыми. У них идет недоразвитие всех высших чувств и в первую очередь страдает интеллектуальная сфера, - комментирует врач-психиатр Олег Вольман. - К сожалению, такая категория людей очень часто использовалась криминальными структурами в направлениях: контрабанда, наркотрафики и так далее.

В Луганске задержали завербованного Украиной психопата, который причастен к громким терактам.Видео: МГБ ЛНР

О том, какие меры наказания будут выдвинуты Вадиму Дрееву – не сообщаются. Сейчас идет поиск диверсантов, которые непосредственно совершали теракты.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Украинские спецслужбы вербуют людей с психологическими отклонениями

К людям с подобными патологиями в последнее время усилилось внимание со стороны СБУ

В последнее время у украинских спецслужб появилась тенденция – вербовать людей с психологическими патологиями. Сотрудники министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики вышли на жительницу поселка Новосветловка, которая состоит на психиатрическом учете и была завербована украинским националистическим батальоном «Айдар» (запрещенная в РФ организация) для проведения на территории Республики диверсий (Подробнее...)