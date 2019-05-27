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В Луганске назвали имена 23 диверсантов из ВСУ: Они "минировали" Россию и Донбасс по телефону
27 мая 2019, 15:09 • 119 • Политика
В Луганске представители МГБ ЛНР назвали имена 23 диверсантов из спецподразделения ВСУ, которые ответственны за волну телефонных "минирований" в Донбассе и по всей России. Доказательства вины украинских военнослужащих передадут СК РФ.
Сотрудники Сил специальных операций украинской армии, причастные к телефонным "минированиям" школ, торговых центров и других объектов в Донбассе и по всей России, были установлены в рамках уголовного дела по фактам информационного терроризма, которое расследует МГБ ЛНР.
27 мая в ведомстве сообщили, что установили имена 20 диверсантов, причастных к проведению акций по дестабилизации обстановки в ЛНР, ДНР и России. Все доказательства, полученные луганскими следователями, будут переданы в СК РФ.
Как оказалось, главарями телефонных террористов были непосредственные руководители подразделения ВСУ - генерал-майор Андрей Ковальчук, полковник Мирзоев, капитан Ковалёв.
"Исполнители: Шевченко, Даценко, Гуда, Доля, Литвиненко, Товщик, Серженко, Довгаленко, Овчинников, Ставский, Кузнецов, Гвоздецкий, Козлова, Тарасенко, Ситников, Амиров, Ермохин, Тофанчук, Кизима, Двирный", - цитирует сообщение МГБ Луганский информационный центр.
Сообщения и звонки о "минировании" вновь начали поступать в январе 2019 года по всей России - от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Такая же ситуация складывалась более года назад, тогда волна телефонного терроризма затронула 75 из 85 субъектов.
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