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«В лучшем случае отписки»: Посольство РФ обвинило Лондон в нежелании обсуждать дело Скрипалей

14 августа 2018, 22:39  •  34 • Политика
Согласно коммюнике российского посольства в Великобритании, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могут быть намеренно изолированы британскими властями.
Британские власти отказываются обсуждать с российскими представителями какие-либо вопросы, адресованные им в связи с так называемым делом Скрипалей. Об этом заявили сегодня в отечественной дипмиссии в Лондоне.
Сейчас, напоминают в посольстве, равно и Сергей Скрипаль, и его дочь Юлия находятся «в неизвестном месте». При этом они не могут свободно общаться со своими родственниками и сотрудниками МИД России.
Все это, суммируют дипломаты, вполне возможно, является свидетельством того, что состояние семьи Скрипалей «не соответствует тому, что говорится официально». Более того, это может указывать на то, что Сергей и Юлия намеренно изолированы британскими властями.
«На наши законные вопросы давались в лучшем случае дипломатические отписки общего характера. В большинстве же случаев британская сторона вообще не считала нужным давать какой-либо ответ, пренебрегая элементарными правилами дипломатической вежливости», - отмечается в коммюнике посольства России в Соединенном Королевстве.

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