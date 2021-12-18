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В Лондоне ввели режим ЧП: "Омикрон" грозит устроить больничный коллапс
18 декабря 2021, 23:55 • 128 • Политика
Мэр Лондона объявил чрезвычайное положение из-за распространения "омикрон"-штамма. Он заявил, что скоро городские больницы будут переполнены.
В столице Великобритании объявили о введении чрезвычайного положения из-за стремительного распространения "омикрон"-штамма COVID-19. С заявлением по этому поводу выступил мэр Лондона Садик Хан.
Он сообщил, что число заболевших новым штаммом продолжает расти, и если тенденция сохранится, то городские больницы вскоре будут переполнены. В связи с этим в городе вводится режим чрезвычайного положения.
Примечательно, что ни о каких новых ограничениях объявлено не было. Мэр Лондона лишь призвал жителей города пройти вакцинацию и выразил надежду, что британские власти выделят дополнительные деньги для пострадавшего от эпидемии бизнеса.
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