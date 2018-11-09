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В Лондоне в спешке срывают плакаты с благодарящим за Brexit Путиным

09 ноября 2018, 18:09  •  26 • Политика
Билборды с лицом президента России Владимиром Путиным и выражением благодарности британцам за Brexit были размещены в Лондоне активистами группы Proud Bear. Как сообщает военкор Александр Коц, сейчас их в спешке срывают с тех мест, где они были развешаны.
Билборды с портретом президента Путина не продержались в Лондоне долго. Напомним, что ранее они были расклеены в британской столице активистами группы Proud Bear («Гордый медведь») и замышлялись как своеобразная пародия.
Представителей «Гордого медведя» разместили подобные плакаты, желая посмеяться над практикой манипулирования общественным мнением в Великобритании и нагнетанием истерии в связи с так называемым «российским вмешательством».
Кроме портрета улыбающегося Путина, на билбордах было размещено предложение отметить «красный, белый и голубой» выход Британии из ЕС. При этом само слово Brexit было написано с кириллической литерой «я» вместо латинской «r».
Сейчас, сообщает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, плакаты с Путиным в спешке сорвали по всему Лондону. Кто именно стоит за их уничтожением, пока не известно.
#PROUDBEAR officers from POSTER SPETSNAZ division deployed ACROSS London to start celebration of #Brexit COLLABORATION. People of UNITED BRITAIN, many more for you to find! ️‍️ pic.twitter.com/yqpz687QIx
— Proud Bear (@Pr0ud_Bear) 8 ноября 2018 г.

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