В Лондоне сделали открытие: разногласий с русскими у Британии нет • 145 • Аналитика Правящая верхушка Великобритании не может толком договориться об отношении к России даже между собой.







Все, что сегодня говорят западные политики, можно спокойно пропускать мимо ушей. Потому что за свой базар, как принято выражаться в близких им по духу неформальных кругах, они совершенно не отвечают. Проще говоря, мелют что ни попадя, нисколько не утруждая себя ни связкой слов, ни тем более мыслей.





Это, так сказать, аргумент. А теперь подтверждающий факт. Намедни премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступала в местном парламенте. В ходе выступления она выразила соболезнования в связи с трагедией в Кемерове, заявив, что «мысли британцев — с россиянами».



«У нас нет разногласий с российскими гражданами, которые сделали такой большой вклад в великую историю своей страны, наши мысли сегодня – с ними в связи с последствиями ужасного пожара в торговом центре в Кемерово в Сибири».



В данном случае речь не о британских «соболезнованиях», от которых за версту разит лицемерием. Приличные люди могли бы хоть на один день приглушить свои антироссийскую истерию. Но куда там!



Мое внимание привлек пассаж об отсутствии у госпожи Мэй разногласий с российскими гражданами. Вполне очевидно, что британский премьер, в лучших традициях западного пропагандистского словоблудия, таким способом прозрачно намекнула, что у Британии нет никаких разногласий именно с народом России, но не с её властями.



Ну что же, нас и это устроит. А теперь внимание! Эти самые российские граждане, с которыми у главы британского правительства нет разногласий, буквально только что избрали на пост президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.



А поскольку у «англичанки», по ее собственным словам, с рядовыми россиянами полный консенсус, то получается, что официальный Лондон во главе с той же Мэй целиком и полностью одобряет суверенный выбор российского народа и тот политический курс, который проводит президент Российской Федерации! Во всяком случае, именно так обстоит дело с точки зрения законов формальной логики.

Но и это еще не «конец фильма»! Практически одновременно, в ходе того же заседания палаты общин взял слово британский министр иностранных Борис Джонсон. И заявил следующее:



«Мы бы хотели дружить с Россией и российским народом, но сейчас российское правительство должно измениться, и оно должно сделать это сейчас. И я горжусь тем, что Великобритания находится во главе (направленных на это усилий)».



Судя по этому высказыванию, глава британского Foreign Office полностью уверен, что ни в коем случае не вмешивается во внутренние дела РФ. Вероятно потому, что считает себя не чужим России человеком, о чем он неоднократно говорил. А её дела, соответственно, рассматривает как свои собственные. Но еще более интересно другое! Джонсон фактически не согласился со своим премьер-министром в оценке российской политики!



Ибо, в отличие от Терезы Мэй, не стал заявлять об «отсутствии разногласий с российским народом» и более того, дал понять о наличии таких разногласий. Причем по самому фундаментальному вопросу – об отношении к действующей власти России. Формально – к правительству. Но ведь, согласно Конституции РФ, формирует правительство именно президент. Значит, Джонсон не согласен с волей российского народа избравшего себе такую власть.



А у Терезы Мэй, напомню, никаких разногласий с россиянами вообще нет. Таким образом, получается, что два ведущих британских политика, выступая в одном и том же месте, в один и тот же день сформулировали диаметрально противоположные взгляды в отношении России!



После этого, вполне законным становится вопрос: а есть ли у Великобритании вообще какая-нибудь осмысленная внешняя политика, если её два основных функционера, премьер-министр и министр иностранных дел, тянут свою страну на ключевом внешнеполитическом треке – российском, в диаметрально противоположные стороны?



Вот уж, действительно: или крестик снимите, или трусы наденьте! И если власти Британии действительно не имеют разногласий с российским народом, который недвусмысленно выразил свою волю, поддержав на выборах Путина и его курс, то какого рожна Борис Джонсон настаивает на смене российской власти?



Может вам, господа англичане, сначала стоило бы между собой договориться? А то как-то уж больно смешно начинает выглядеть бывшая владычица морей. Которая, похоже, растеряла не только своё былое могущество, но и, что еще более печально, государственную мудрость, коей некогда очень гордилась. Все, что сегодня говорят западные политики, можно спокойно пропускать мимо ушей. Потому что за свой базар, как принято выражаться в близких им по духу неформальных кругах, они совершенно не отвечают. Проще говоря, мелют что ни попадя, нисколько не утруждая себя ни связкой слов, ни тем более мыслей.Это, так сказать, аргумент. А теперь подтверждающий факт. Намедни премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступала в местном парламенте. В ходе выступления она выразила соболезнования в связи с трагедией в Кемерове, заявив, что «мысли британцев — с россиянами».В данном случае речь не о британских «соболезнованиях», от которых за версту разит лицемерием. Приличные люди могли бы хоть на один день приглушить свои антироссийскую истерию. Но куда там!Мое внимание привлек пассаж об отсутствии у госпожи Мэй разногласий с российскими гражданами. Вполне очевидно, что британский премьер, в лучших традициях западного пропагандистского словоблудия, таким способом прозрачно намекнула, что у Британии нет никаких разногласий именно с народом России, но не с её властями.Ну что же, нас и это устроит. А теперь внимание! Эти самые российские граждане, с которыми у главы британского правительства нет разногласий, буквально только что избрали на пост президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.А поскольку у «англичанки», по ее собственным словам, с рядовыми россиянами полный консенсус, то получается, что официальный Лондон во главе с той же Мэй целиком и полностью одобряет суверенный выбор российского народа и тот политический курс, который проводит президент Российской Федерации! Во всяком случае, именно так обстоит дело с точки зрения законов формальной логики.Но и это еще не «конец фильма»! Практически одновременно, в ходе того же заседания палаты общин взял слово британский министр иностранных Борис Джонсон. И заявил следующее:Судя по этому высказыванию, глава британского Foreign Office полностью уверен, что ни в коем случае не вмешивается во внутренние дела РФ. Вероятно потому, что считает себя не чужим России человеком, о чем он неоднократно говорил. А её дела, соответственно, рассматривает как свои собственные. Но еще более интересно другое! Джонсон фактически не согласился со своим премьер-министром в оценке российской политики!Ибо, в отличие от Терезы Мэй, не стал заявлять об «отсутствии разногласий с российским народом» и более того, дал понять о наличии таких разногласий. Причем по самому фундаментальному вопросу – об отношении к действующей власти России. Формально – к правительству. Но ведь, согласно Конституции РФ, формирует правительство именно президент. Значит, Джонсон не согласен с волей российского народа избравшего себе такую власть.А у Терезы Мэй, напомню, никаких разногласий с россиянами вообще нет. Таким образом, получается, что два ведущих британских политика, выступая в одном и том же месте, в один и тот же день сформулировали диаметрально противоположные взгляды в отношении России!После этого, вполне законным становится вопрос: а есть ли у Великобритании вообще какая-нибудь осмысленная внешняя политика, если её два основных функционера, премьер-министр и министр иностранных дел, тянут свою страну на ключевом внешнеполитическом треке – российском, в диаметрально противоположные стороны?Вот уж, действительно: или крестик снимите, или трусы наденьте! И если власти Британии действительно не имеют разногласий с российским народом, который недвусмысленно выразил свою волю, поддержав на выборах Путина и его курс, то какого рожна Борис Джонсон настаивает на смене российской власти?Может вам, господа англичане, сначала стоило бы между собой договориться? А то как-то уж больно смешно начинает выглядеть бывшая владычица морей. Которая, похоже, растеряла не только своё былое могущество, но и, что еще более печально, государственную мудрость, коей некогда очень гордилась. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 145 Источник Похожие новости Заступиться за Александра I, или Сага об историческом гей-убожестве Поезд Ким Чен Ира идет в США В Лондоне сделали открытие: разногласий с русскими у Британии нет

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