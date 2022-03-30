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В Лондоне сделали особую ремарку: Украина не получит гарантии "как у НАТО"

30 марта 2022, 21:40  •  60 • Политика
Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб заявил, что Украина не получит гарантий, как у стран - членов НАТО.
Украина продолжит получать военную поддержку со стороны Великобритании. Однако ей не будут предоставлены те же гарантии, что и у членов Североатлантического альянса. Об этом особо заявил вице-премьер Британии Доминик Рааб.
Он указал, что Лондон не намерен вступать в прямую конфронтацию с Россией. Потому в одностороннем порядке в отношении Украины не будут применены гарантии, как в НАТО.
Ранее представитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины.
В числе стран, которые могли бы стать гарантами безопасности, он назвал страны - члены СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

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