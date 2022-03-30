В Лондоне сделали особую ремарку: Украина не получит гарантии "как у НАТО"

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб заявил, что Украина не получит гарантий, как у стран - членов НАТО.

Украина продолжит получать военную поддержку со стороны Великобритании. Однако ей не будут предоставлены те же гарантии, что и у членов Североатлантического альянса. Об этом особо заявил вице-премьер Британии Доминик Рааб.

Он указал, что Лондон не намерен вступать в прямую конфронтацию с Россией. Потому в одностороннем порядке в отношении Украины не будут применены гарантии, как в НАТО.

Ранее представитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины.

В числе стран, которые могли бы стать гарантами безопасности, он назвал страны - члены СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.