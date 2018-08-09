В Лондоне отложили банкротство России

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09 августа 2018, 09:25  •  175 • Аналитика
Британский Королевский институт международных отношений, или Chatham House, опубликовал доклад, посвященный такому интересному вопросу, как реализация российской Государственной программы вооружений до 2027 года (в дальнейшем – ГПВ 2027). Вопросы, мучившие британских аналитиков, глобальны: выполнима ли эта программа в принципе и не обанкротит ли её реализация Россию, как некогда развернувшаяся в мире гонка вооружений обанкротила СССР?

Скажем сразу: британские эксперты в облаках не витают. Программу они считают вполне реализуемой даже в тех сложных условиях, в которых оказалась современная Россия. И её реализация не должна стать для Москвы какой-то экономической катастрофой.




Они сравнивают ГПВ 2027 с почти реализованной ГВП 2020. По мнению экспертов, чисто финансово новая программа существенно легче – 19 триллионов рублей, которые потребуются на её реализацию, из-за падения курса рубля существенно уступают тем 20,7 триллиона рублей, которые были выделены на ГВП 2020. Тогда это было примерно 700 миллиардов долларов, а сейчас всего 300 – очень существенная разница при том, что экспортная выручка России осталась примерно такой же.

Даже если российская экономика в предстоящем десятилетии будет расти скромными темпами — два процента в год, и даже если бремя военных расходов будет снижено до минимального постсоветского среднего показателя в четыре процента от ВВП, власти смогут как минимум приблизиться к 19 триллионам рублей, которые должны быть выделены на ГПВ-2027.


Эксперты Чатем Хауса отмечают, что в ходе реализации предыдущей программы вооружений российская оборонка достигла больших успехов в вопросах модернизации существующего парка вооружений. В то же время ситуация с новыми образцами не очень радужная: не сумев до конца оправиться от развала 90-х, промышленность не баловала армию серийными поставками действительно новой и современной продукции.

В то же время они сходятся на том, что новую ГПВ 2027 ждет лучшая судьба.

Созданы новые основные фонды, высокие зарплаты привлекают более молодых и квалифицированных рабочих, а производственные линии впервые в постсоветскую эпоху перестроены таким образом, чтобы можно было переходить к серийному производству. Это неплохое предзнаменование для ГПВ-2027, потому что часть проблем с разработкой и принятием на вооружение новых систем, с которыми Россия столкнулась при осуществлении предыдущей программы, к 2020 году наверняка будет преодолена. В результате российская оборонная промышленность приступает к ГПВ-2027, находясь в лучшем положении, чем в начале ГПВ-2020.


Приоритетами в производстве и закупке, по мнению англичан, станут средства, повышающие мобильность армии, а особенно подразделений ВДВ и подразделений специального назначения. Также в приоритете будут средства интеграции различных родов войск на поле боя, управления войсками, средства сбора информации, наблюдения и разведки.

Наибольший рост могут получить ассигнования в сухопутные войска и ВДВ. Тогда как вложения в ВМФ, по мнению англичан, должны уменьшиться.

Интересным предположением является то, что госзакупки могут стать отражением вектора на постепенный отказ от советских методов ведения боевых действий. Меньшее количество техники и войск, но лучшее их качество и управление – вероятно, этот вектор будет продолжен, и ГВП 2027 станет последним гвоздем в крышку гроба советской модели ведения боевых действий.

Также британские эксперты отмечают, что реализация ГВП 2027 поставит перед российской оборонной промышленностью немало проблем. В частности, довольно большой объем оборонных заказов может не лучшим образом сказаться на новых разработках, которые придется откладывать в угоду серийному производству менее передовой, но более востребованной военной техники.

Разумеется, нам следует с некоторой долей скептицизма отнестись к этому аналитическому прогнозу. Причин для этого достаточно, но выделим всего одну – это, как ни крути, вероятный противник, и мы не можем исключать даже попыток такими информационными вбросами как-то формировать общественное мнение в России, а через него и влиять на принятие решений руководством страны.
Польша озабочена новой стратегией национальной безопасности


Однако некоторые рациональные моменты все-таки необходимо отметить.

Похоже, что сухопутные войска действительно выходят на передовую финансового фронта. И дело вовсе не в том, что нам не очень нужны ВКС или ВМФ – нужны, и ещё как. Но последние новости ясно показывают, что массовых серийных закупок новых образцов самолетов для наших ВКС можно не ждать. А в плане модернизации существующего авиапарка и делалось, и делается довольно много. Ситуация с новыми кораблями для ВМФ тоже достаточно грустная – похоже, что надежды достаточно быстро создать мощный океанский флот отложены в долгий ящик, а строительство кораблей ближней морской зоны никаких сверхусилий от страны не требует.

Очевидно, что нашими британскими коллегами оказались забыты РВСН, которым предстоит серьезное перевооружение, и силы ПВО, ожидающие серийных поставок комплексов С-500 и некоторых других образцов техники, на чем Россия экономить точно не станет.

И все-таки очень похоже на то, что прогнозы англичан относительно сухопутных войск и ВДВ выглядят достаточно обоснованными.

Также разумными выглядят и их выводы относительно экономической составляющей ГВП 2027. А значит, разговоры о том, что Россия втягивается в очередную гонку вооружений и вот-вот обанкротится, оставим нашим либеральным согражданам.

Поживем пока. И поработаем.
Автор: Виктор Кузовков

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