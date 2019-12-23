В Лондоне не увидели "успешного вмешательства" России в политику страны - посол Великобритании

Стало известно, что британский посол в Москве Лори Бристоу заявил, что в Лондоне не видели примеров "успешного вмешательства" России. Речь идёт о якобы вмешательстве в политику Великобритании.

"Разумеется, эта проблема все время находится в фокусе нашего внимания", - цитирует его "Интерфакс".

Посол добавил, что имеет в виду не только нашу страну, но и другие государства, которые "хотели бы вмешаться".