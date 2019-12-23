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В Лондоне не увидели "успешного вмешательства" России в политику страны - посол Великобритании
23 декабря 2019, 15:24 • 53 • Политика
Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу заявил, что в Лондоне не видели примеров "успешного вмешательства" России в политическую жизнь страны.
Стало известно, что британский посол в Москве Лори Бристоу заявил, что в Лондоне не видели примеров "успешного вмешательства" России. Речь идёт о якобы вмешательстве в политику Великобритании.
"Разумеется, эта проблема все время находится в фокусе нашего внимания", - цитирует его "Интерфакс".
Посол добавил, что имеет в виду не только нашу страну, но и другие государства, которые "хотели бы вмешаться".
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