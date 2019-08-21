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В Лондоне началась паника, Рузвельт предчувствовал катастрофу: В Москве представили секретные данные о начале Второй мировой

21 августа 2019, 14:54  •  238 • Политика
В Москве на выставке, посвящённой 80-летию с начала Второй мировой войны представили секретные данные, позволяющие представить, каким был мир в последние мирные дни августа 1939-го. Судя при приведённым донесениям, в Лондоне тогда началась паника, а президент США Рузвельт предчувствовал глобальную катастрофу.
Выставка, посвященная 80-летию начала Второй мировой войны, открылась в Выставочном зале федеральных архивов. На ней представлены документы, относящиеся к последним мирным дням 1939 года. При этом многие экспонаты ещё совсем недавно находились в закрытых архивных фондах.
Экспозиция позволяет понять, каким был мир в короткий промежуток между ликвидацией Чехословакии в марте и нападением Германии на Польшу 1 сентября. Особенно детально представлена история переговоров между советским руководством, Англией и Францией — именно в тот момент была во многом предопределена расстановка сил в Европе в начале войны.
Документы указывают на то, что Лондон и Париж уклонялись от создания равноправного военно-политического союза с Москвой, Польша категорически отвергала предложения СССР по противодействию германской агрессии, а президент США Франклин Рузвельт упорно пытался договориться с Гитлером.
Наибольшее внимание посетителей выставки наверняка привлечёт раздел, посвящённый подготовке к подписанию пресловутого пакта Молотова – Риббентропа. Документы говорят о том, что к тому моменту, когда министр иностранных дел Германии прилетел в Москву, в Вашингтоне ясно предчувствовали катастрофу, а в Лондоне царила паника.
Выставка будет работать до 10 ноября, пишет "Московский комсомолец". Вход на неё бесплатный, при предъявлении документов.

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