В Ливии вновь вспыхнули бои. Кровь конфликта — нефть • 91 • Аналитика









Командир оперативного отряда «Вулкан Ярости» ПНЕ Ливии генерал-майор Ахмед Абу Шахма заявил, что силы, находящиеся под его командованием, сбили боевой самолет Ливийской национальной армии, к западу от Сабраты. По словам генерала, в ходе эскалации конфликта было пленено 9 солдат Хафтара, а также захвачено четыре и уничтожено неназванное число бронемашин, одна из которых носила маркировку Объединенных Арабских Эмиратов. На южных подходах к Триполи идут тяжелые бои, и ни одна из сторон, несмотря на декларацию намерений, не стремится к переговорам, недавно обещанным Германией и ООН.



Информация о новом витке боевых действий, опубликованная изданием Asharq Al-Awsat и подтвержденная рядом других источников, ознаменовала новый виток конфликта, жертвами которого стали уже более тысячи военнослужащих с обеих сторон и сотни тысяч гражданских, вынужденно ставших беженцами. Сообщения о пострадавших мирных жителях также приходят ежедневно.





Войска ПНЕ ведут бои на окраинах Триполи в мае 2019 года



Абу Шахма заявил, что, помимо столкновений с силами Хафтара, его войска соприкасались с силами «российских наемников» на линии фронта близ Эль-Азизии. Тем временем медиацентр ЛНА заявил, что их собственные ПВО сбили самолет-разведчик Правительства национального единства и отметив успехи восточноливийских ВВС.



Добыча нефти не прерывается

Несмотря на ведущиеся боевые действия, добыча нефти в Ливии не сворачивается. Центробанк страны отчитался о доходах от экспорта «черного золота». Согласно информации Reuters, доходы полыхающего в гражданской войне государства составили 22,7 миллиарда ливийских динаров (16,09 миллиарда долларов) за первые девять месяцев года. Расходы за тот же период составили 29,26 миллиарда ливийских динаров (24,57 миллиарда долларов). Объем углеводородов, который добывает страна в сутки, составляет около 1,3 миллиона баррелей.



Нефть является кровью этого конфликта, за плечами основных игроков которого стоят региональные лидеры. Правительство национального единства Файеса аль-Сарраджа, признанное ООН, поддерживает Анкара. Она активно снабжает группировки, из которых состоит пестрое лоскутное одеяло армии ПНЕ, оружием, деньгами и инструкторами. Плечом к плечу с Турцией стоит и Катар.







Войска Хафтара, в свою очередь, имеют серьезную подпитку со стороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии и Египта, которые считают маршала оплотом стабильности в регионе. А из крупных международных игроков за спинами восточноливийских сил стоят Россия и Франция. Их поддержка менее зрима, чем помощь региональных лидеров, однако не менее ощутима. И каждая из стран имеет свои интересы.



У России в Ливии свои интересы

Андрей Чупрыгин, преподаватель Высшей школы экономики, в своем комментарии изданию Albawaba утверждает, что интересы Москвы в Ливии многообразны. Расширение российского присутствия на этой территории поможет поддержать Российской Федерации укрепить свои позиции в регионе, обеспечить доступ к Сахелю и Центральной Африке, а также дать возможность российским компаниям занять значимую роль в прибыльном ливийском нефтегазовом секторе. (Сахель является тропическим регионом в Африке, своеобразным переходом между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге, более известными регион Судан. Включает в себя десять стран и 300 млн. чел. населения.)







«Роснефть» подписала соглашение о покупке нефти у Ливийской национальной нефтяной корпорации в 2016 году. Также российские компании заинтересованы в строительстве железной дороги, соединяющей прибрежный ливийский город Сирт и Бенгази.





Наблюдатели отмечают, что война в Ливии несет все черты локальной войны 21-го века, и именно так, судя по всему, будут выглядеть боевые действия в этом столетии. Большинство применяемых сторонами средств относительно недороги.



В ходе конфликта обе стороны активно используют беспилотники, кибератаки бьют как по уязвимым точкам в обороне противника, так и по официальным аккаунтам вражеских сил, а соцсети насыщены невероятным объемом пропаганды.



Заметным применение БПЛА стало около полугода назад. По словам Гассана Саламе, специального представителя Организации Объединенных Наций по Ливии, обеими сторонами было проведено не менее 900 миссий с их использованием, и в последние недели это число резко возросло. Обе стороны используют их для наблюдения, стратегических ударов по складам оружия и аэропортам, а также для непосредственной поддержки подразделений, вовлеченных в городские бои.





БПЛА Wing Loong II, сбитый силами ПНЕ



Турция поставила ПНЕ более десятка аппаратов Bayraktar TB2, а также наземные пункты управления. ОАЭ, в свою очередь, предоставили ЛНА китайские беспилотники Wing Loong II. Ходят слухи, что и Анкара, и Эмираты направили в Ливию персонал для управления БПЛА. Wing Loong II стоит 1-2 миллиона долларов США, более дорогой «Байрактар» — 6 миллионов.



Кибератаки тоже являются простым и дешевым средством достижения целей. Например, в августе был взломан официальный аккаунт ПНЕ в «Твиттере», после чего было опубликовано сообщение о падении Триполи и удерживающего столицу правительства. Взлом вызвал большую сумятицу и даже панику. Однако, в свою очередь, триполитанский хакер заставил понервничать руководство ЛНА, выложив в сеть секретные документы восточных ливийцев и паспортную информацию правительственных чиновников.



Пропаганда в социальных сетях стала третьим китом, на котором стоит «современная война» в Ливии. Facebook и Twitter являются основными источниками информации для большинства ливийцев. Поэтому пропагандисты обеих сторон уделяют особое внимание этому направлению, зачастую распространяя информацию о событиях или «вбросы» с удивительной скоростью.



Большая часть пропаганды генерируется из-за рубежа, причем почти треть контента вокруг Хафтара за последние шесть месяцев поступает из Саудовской Аравии,

— пишет д-р Мэтью Герберт, старший научный консультант Institute of Security Studies, в своей статье для портала Defenceweb.



Тем временем региональные гегемоны, воющие чужими руками, и сами погружаются в идущие и грядущие войны, которые грозят региону погрузить регион в горнило все более кровавых битв.



Турция вторглась в Сирию

В воскресенье, 6 октября, американский президент Дональд Трамп дал молчаливое одобрение турецкой военной интервенции в Сирию. Два дня спустя турецкие боевые самолеты и артиллерия в рамках операции «Источник мира» нанесли удары по целям, связанным с Сирийской демократической армией (SDF), основой силой которой являются курдские подразделения. Вслед за этим границу перешли и сухопутные части.



Русский с поляком – братья навек?

Турецкие войска на границе Сирии



Турция планирует создать зону 30 км глубиной для того, чтобы оттеснить курдские силы от своих границ и расселить на этой территории порядка двух миллионов сирийских беженцев. Однако курды не собираются сдаваться и уже ведут ожесточенные бои, задерживая продвижение турок.



Египту грозит война с Эфиопией

Тем временем Египет может в ближайшее время вступить в войну с Эфиопией за водные ресурсы. Каир уже осудил Аддис-Абебу за постройку гидроэлектростанции на Ниле. Одно из древнейших государств мира считает, что африканская страна ставит под угрозу водоснабжение Египта.



В Эфиопии находится исток Голубого Нила, который питает текущую по территории Судана и Египта реку. От объема текущей в ней воды зависит благосостояние жителей этих стран. Аддис-Абеба, в свою очередь, считает, что 5-миллиардный проект может дать государству нужный импульс к развитию.



Египет, считающий Нил своим национальным достоянием, резко противится любым действиям в отношении реки. Водные ресурсы жизненно важны для выживания населения страны, число жителей которой уже превысило 100 миллионов человек.





Эфиопская плотина — крупнейшее гидротехническое сооружение в Африке



Международные соглашения, заключенные в 1929 и 1959 годах, гарантируют Каиру контроль на 87% вод Нила. Также Египет, согласно документу, имел право запрета на проведение работ в дельте реки, угрожающих его стратегическим интересам. Однако в 2010 году ряд стран во главе с Эфиопией дезавуировал это соглашение. Это привело к напряжению между Каиром и Хартумом с Аддис-Абебой. Неоднократные попытки внешнеполитических ведомств трех государств договориться ни к чему не привели. Последняя из них сорвалась 7 октября.



Саудовская Аравия и ОАЭ уже втянуты в войну в Йемене, где хуситы, поддерживаемые Ираном, успешно ведут боевые действия против сил коалиции. Таким образом, Ближний Восток все активнее вступает в эпоху войн, которые грозят перерасти в одну — глобальную. В среду в Азизии (город в 40 км к югу от Триполи) между силами Правительства национального единства (ПНЕ) и Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром продолжились боевые действия. Тем временем региональные лидеры, стоящие за спинами этих двух армий, сами оказались втянуты в уже идущие или грозящие начаться войны. И конца этой истории не видно.Командир оперативного отряда «Вулкан Ярости» ПНЕ Ливии генерал-майор Ахмед Абу Шахма заявил, что силы, находящиеся под его командованием, сбили боевой самолет Ливийской национальной армии, к западу от Сабраты. По словам генерала, в ходе эскалации конфликта было пленено 9 солдат Хафтара, а также захвачено четыре и уничтожено неназванное число бронемашин, одна из которых носила маркировку Объединенных Арабских Эмиратов. На южных подходах к Триполи идут тяжелые бои, и ни одна из сторон, несмотря на декларацию намерений, не стремится к переговорам, недавно обещанным Германией и ООН.Информация о новом витке боевых действий, опубликованная изданием Asharq Al-Awsat и подтвержденная рядом других источников, ознаменовала новый виток конфликта, жертвами которого стали уже более тысячи военнослужащих с обеих сторон и сотни тысяч гражданских, вынужденно ставших беженцами. Сообщения о пострадавших мирных жителях также приходят ежедневно.Абу Шахма заявил, что, помимо столкновений с силами Хафтара, его войска соприкасались с силами «российских наемников» на линии фронта близ Эль-Азизии. Тем временем медиацентр ЛНА заявил, что их собственные ПВО сбили самолет-разведчик Правительства национального единства и отметив успехи восточноливийских ВВС.Несмотря на ведущиеся боевые действия, добыча нефти в Ливии не сворачивается. Центробанк страны отчитался о доходах от экспорта «черного золота». Согласно информации Reuters, доходы полыхающего в гражданской войне государства составили 22,7 миллиарда ливийских динаров (16,09 миллиарда долларов) за первые девять месяцев года. Расходы за тот же период составили 29,26 миллиарда ливийских динаров (24,57 миллиарда долларов). Объем углеводородов, который добывает страна в сутки, составляет около 1,3 миллиона баррелей.Нефть является кровью этого конфликта, за плечами основных игроков которого стоят региональные лидеры. Правительство национального единства Файеса аль-Сарраджа, признанное ООН, поддерживает Анкара. Она активно снабжает группировки, из которых состоит пестрое лоскутное одеяло армии ПНЕ, оружием, деньгами и инструкторами. Плечом к плечу с Турцией стоит и Катар.Войска Хафтара, в свою очередь, имеют серьезную подпитку со стороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии и Египта, которые считают маршала оплотом стабильности в регионе. А из крупных международных игроков за спинами восточноливийских сил стоят Россия и Франция. Их поддержка менее зрима, чем помощь региональных лидеров, однако не менее ощутима. И каждая из стран имеет свои интересы.Андрей Чупрыгин, преподаватель Высшей школы экономики, в своем комментарии изданию Albawaba утверждает, что интересы Москвы в Ливии многообразны. Расширение российского присутствия на этой территории поможет поддержать Российской Федерации укрепить свои позиции в регионе, обеспечить доступ к Сахелю и Центральной Африке, а также дать возможность российским компаниям занять значимую роль в прибыльном ливийском нефтегазовом секторе. (Сахель является тропическим регионом в Африке, своеобразным переходом между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге, более известными регион Судан. Включает в себя десять стран и 300 млн. чел. населения.)«Роснефть» подписала соглашение о покупке нефти у Ливийской национальной нефтяной корпорации в 2016 году. Также российские компании заинтересованы в строительстве железной дороги, соединяющей прибрежный ливийский город Сирт и Бенгази.Наблюдатели отмечают, что война в Ливии несет все черты локальной войны 21-го века, и именно так, судя по всему, будут выглядеть боевые действия в этом столетии. Большинство применяемых сторонами средств относительно недороги.В ходе конфликта обе стороны активно используют беспилотники, кибератаки бьют как по уязвимым точкам в обороне противника, так и по официальным аккаунтам вражеских сил, а соцсети насыщены невероятным объемом пропаганды.Заметным применение БПЛА стало около полугода назад. По словам Гассана Саламе, специального представителя Организации Объединенных Наций по Ливии, обеими сторонами было проведено не менее 900 миссий с их использованием, и в последние недели это число резко возросло. Обе стороны используют их для наблюдения, стратегических ударов по складам оружия и аэропортам, а также для непосредственной поддержки подразделений, вовлеченных в городские бои.Турция поставила ПНЕ более десятка аппаратов Bayraktar TB2, а также наземные пункты управления. ОАЭ, в свою очередь, предоставили ЛНА китайские беспилотники Wing Loong II. Ходят слухи, что и Анкара, и Эмираты направили в Ливию персонал для управления БПЛА. Wing Loong II стоит 1-2 миллиона долларов США, более дорогой «Байрактар» — 6 миллионов.Кибератаки тоже являются простым и дешевым средством достижения целей. Например, в августе был взломан официальный аккаунт ПНЕ в «Твиттере», после чего было опубликовано сообщение о падении Триполи и удерживающего столицу правительства. Взлом вызвал большую сумятицу и даже панику. Однако, в свою очередь, триполитанский хакер заставил понервничать руководство ЛНА, выложив в сеть секретные документы восточных ливийцев и паспортную информацию правительственных чиновников.Пропаганда в социальных сетях стала третьим китом, на котором стоит «современная война» в Ливии. Facebook и Twitter являются основными источниками информации для большинства ливийцев. Поэтому пропагандисты обеих сторон уделяют особое внимание этому направлению, зачастую распространяя информацию о событиях или «вбросы» с удивительной скоростью.— пишет д-р Мэтью Герберт, старший научный консультант Institute of Security Studies, в своей статье для портала Defenceweb.Тем временем региональные гегемоны, воющие чужими руками, и сами погружаются в идущие и грядущие войны, которые грозят региону погрузить регион в горнило все более кровавых битв.В воскресенье, 6 октября, американский президент Дональд Трамп дал молчаливое одобрение турецкой военной интервенции в Сирию. Два дня спустя турецкие боевые самолеты и артиллерия в рамках операции «Источник мира» нанесли удары по целям, связанным с Сирийской демократической армией (SDF), основой силой которой являются курдские подразделения. Вслед за этим границу перешли и сухопутные части.Турция планирует создать зону 30 км глубиной для того, чтобы оттеснить курдские силы от своих границ и расселить на этой территории порядка двух миллионов сирийских беженцев. Однако курды не собираются сдаваться и уже ведут ожесточенные бои, задерживая продвижение турок.Тем временем Египет может в ближайшее время вступить в войну с Эфиопией за водные ресурсы. Каир уже осудил Аддис-Абебу за постройку гидроэлектростанции на Ниле. Одно из древнейших государств мира считает, что африканская страна ставит под угрозу водоснабжение Египта.В Эфиопии находится исток Голубого Нила, который питает текущую по территории Судана и Египта реку. От объема текущей в ней воды зависит благосостояние жителей этих стран. Аддис-Абеба, в свою очередь, считает, что 5-миллиардный проект может дать государству нужный импульс к развитию.Египет, считающий Нил своим национальным достоянием, резко противится любым действиям в отношении реки. Водные ресурсы жизненно важны для выживания населения страны, число жителей которой уже превысило 100 миллионов человек.Международные соглашения, заключенные в 1929 и 1959 годах, гарантируют Каиру контроль на 87% вод Нила. Также Египет, согласно документу, имел право запрета на проведение работ в дельте реки, угрожающих его стратегическим интересам. Однако в 2010 году ряд стран во главе с Эфиопией дезавуировал это соглашение. Это привело к напряжению между Каиром и Хартумом с Аддис-Абебой. Неоднократные попытки внешнеполитических ведомств трех государств договориться ни к чему не привели. Последняя из них сорвалась 7 октября.Саудовская Аравия и ОАЭ уже втянуты в войну в Йемене, где хуситы, поддерживаемые Ираном, успешно ведут боевые действия против сил коалиции. Таким образом, Ближний Восток все активнее вступает в эпоху войн, которые грозят перерасти в одну — глобальную. Пупырчатый Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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