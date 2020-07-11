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В Ливии растёт риск вооружённого столкновения Турции и Египта

11 июля 2020, 14:00  •  124 • Аналитика

Ситуация в Ливии в начале июля 2020 г. остается крайне напряженной. Фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о желании полностью изгнать все турецкие войска из страны. Тем временем в стране продолжаются боевые действия, а Турция наращивает военное присутствие.



В настоящее время боевые действия, по сообщениям страниц Правительства национального согласия в социальных сетях, ведутся в районах Абу-Грейн, аль-Вишка и Бувайрат аль-Хасан. Также ПНС сосредотачивает все более внушительные силы в окрестностях города Сирт.

По сообщениям ресурсов, поддерживающих Правительство национального согласия Ливии Фаиза Сараджа, Турция не исключает возможности отправить в Ливию зенитные ракетные комплексы С-400 – те самые, которые с таким скандалом и порчей отношений с США были приобретены Анкарой у России. В то же время маловероятно, чтобы турецкое руководство решилось на такой провокационный шаг: действовать в Ливии можно и с помощью других вооружений, а вот балансировать между Россией и США куда важнее, чем поссориться с обеими великими державами.

Другое дело, если в боевые действия в Ливии вступит египетская армия. Несмотря на то, что армия Египта может уступать турецким вооруженным силам по качеству вооружения и подготовки личного состава, в войне на ливийской земле у египтян будет определенное преимущество в логистике: им не надо, как туркам, отправлять солдат и технику кораблями, а достаточно спокойно пересекать египетско-ливийскую границу автоколоннами.

Так или иначе, но Турция продолжает наращивать свое военное присутствие в Ливии. Автоколонны турецкой армии были засечены при проезде в сторону авиабазы Аль-Ватийя, которая не так давно была отбита войсками Фаиза Сараджа у сторонников Халифы Хафтара. Теперь, судя по всему, на авиабазе закрепятся даже не подразделения ПНС, а турецкие военнослужащие. Только за последние полтора месяца турецкая военная авиация совершила 27 авиарейсов в Ливию.



Самолеты Airbus A400M перевозят на ливийские аэродромы вооружение, технику и наемников, завербованных в сирийском Идлибе. В начале июля было подписано и соглашение о военном сотрудничестве Турции и Ливии (ПНС), в соответствии с которым в Ливии разворачиваются официальные миссии турецких сухопутных войск, противовоздушной обороны, военно-воздушных сил и командование БПЛА.

Турция разворачивает свою новую базу на ливийской территории именно в Аль-Ватийе, так как это место идеально подходит для размещения базы со стратегической точки зрения. По некоторым сообщениям, на авиабазе развернуты турецкие зенитные ракетные системы MIM-23 Hawk, которые 5 июля стали целью авиаударов самолетов, принадлежащих ВВС Объединенных Арабских Эмиратов.



Египет держит свои войска в полной боевой готовности, демонстрируя решимость ввязаться в ливийский конфликт в случае дальнейших активных действий войск ПНС и Турции. Также египетское военное ведомство анонсировало проведение сухопутных и морских маневров «Хасам-2020», главной целью которых является «уничтожение наемников и террористов на ливийской границе».

Однако Турция уже заявила, что продолжит атаковать Сирт и Эль-Джуфру, поскольку по авиабазе Аль-Ватийя были нанесены авиаудары, приведшие к уничтожению турецких зенитных ракетных комплексов. В ответ Египет концентрирует все большее количество войск на ливийской границе.

Таким образом, риск военного столкновения Египта и Турции на ливийской территории становится все более ощутимым. Эти события заставляют вспомнить историю, когда Турция и Египет неоднократно воевали.
Илья Полонский

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