|
В Ливии обрушился истребитель. Пилот погиб
29 мая 2021, 21:15 • 128 • Политика
Трагедия произошла во время большого военного парада.
Военный парад Ливийской национальной армии (ЛНА), который проводился в городе Бенгази в субботу, обернулся трагедией: истребитель МиГ-21 разбился. Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на свой военный источник.
Также стало известно, что пилот самолёта погиб.
В пятницу официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари говорил, что военный парад, который планируется провести в Бенгази, станет крупнейшим парадом такого рода в истории Ливии.
С 2011 года в Ливии двоевластие. Востоком страны руководит избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией под управлением маршала Халифы Хафтара. А на западе в столице страны Триполи при поддержке ООН и Евросоюза было сформировано правительство национального согласия Фаиза Сарраджа.
Военные действия в Ливии продолжаются до сих пор.
Халифа Хафтар в феврале поддержал новый президентский совет и единое правительство Ливии, их задачей является проведение 24 декабря 2021 года общенациональных выборов в стране.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
128
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 мая 2021, 00:05
|
28 мая 2021, 04:55
|
28 мая 2021, 01:15
|
28 мая 2021, 16:50
|
24 мая 2021, 00:05
|
27 мая 2021, 08:45
|
28 мая 2021, 07:40