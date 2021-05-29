В Ливии обрушился истребитель. Пилот погиб

Трагедия произошла во время большого военного парада.

Военный парад Ливийской национальной армии (ЛНА), который проводился в городе Бенгази в субботу, обернулся трагедией: истребитель МиГ-21 разбился. Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на свой военный источник.

Также стало известно, что пилот самолёта погиб.

В пятницу официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари говорил, что военный парад, который планируется провести в Бенгази, станет крупнейшим парадом такого рода в истории Ливии.

С 2011 года в Ливии двоевластие. Востоком страны руководит избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией под управлением маршала Халифы Хафтара. А на западе в столице страны Триполи при поддержке ООН и Евросоюза было сформировано правительство национального согласия Фаиза Сарраджа.

Военные действия в Ливии продолжаются до сих пор.

Халифа Хафтар в феврале поддержал новый президентский совет и единое правительство Ливии, их задачей является проведение 24 декабря 2021 года общенациональных выборов в стране.