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В Ливии недовольны "односторонней" внешней политикой России

24 марта 2018, 18:54  •  140 • В мире
Ливийские СМИ жалуются на то, что определенные силы в Государственной Думе (ГД) склоняют российскую внешнюю политику в пользу сотрудничества с Триполи и в ущерб отношениям с генералом Халифой Хафтаром
На днях в ливийской газете "аль-Мутавассыт" вышла статья с сообщением о так называемой "русской троице", которая поддерживает Правительство национального единства страны (ПНЕ) во главе с премьер-министром Ливии Фаизом Сараджем.
Русский медведь на сегодняшний день является одним из ключевых игроков на ливийской сцене. Россия, которая утверждает, что она занимает равноудаленную позицию к сторонам в ливийском вопросе. Но, кажется, все по-другому, русская троица тайно пытается поддержать правительство национального примирения во главе с Фаизом аль-Сарраджем",
- отмечается в этой статье.
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"Русская троица", о которой говорят ливийские журналисты, состоит из помощника главы Чеченской республики Льва Деньгова (он же глава контактной группы по Ливии при МИД России и ГД), члена Госдумы Адама Делимханова и миллионера армянского происхождения Ары Абрамяна. Контрагентом этой "тройки" с ливийской стороны, согласно газете, выступает временный посол Ливии в Москве Мустафа Саид Бусаид, "который получает с российской стороны финансовую долю от сделок с Ливией". Как утверждает газета "аль-Мутавассыт", у каждого из вышеперечисленных лиц есть конкретный интерес и выгода в том, чтобы вице-премьер ПНЕ Ахмед Майтыг оставался на своем посту для осуществления различных финансовых проектов.
Говорится, что второй человек в ливийском правительстве - Майтыг - имеет тесные связи с депутатом Государственной Думы Адамом Делимхановым.
Также член Госдумы Делимханов Адам Султанович, который является близким другом Ахмеда Майтыга, пытается укрепить его на должности и поддерживает правительство национального единства для освобождения граждан Белоруссии и России из плена".
Речь идет о двух белорусских врачах: Инне Бабуш и Сергее Здоте, которые работали в Ливии до начала там гражданской войны в марте 2011 года. По окончании своего контракта, в октябре прошлого года, они собирались вернуться на родину, но их взяли в плен. В дело вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров и под Новый год врачей освободили. Как написал в своем Телеграмм-канале Кадыров, по его поручению вопросом занимался Делимханов и Деньгов при поддержке МИД России.
"Троица" участвовала и в другой операции по освобождению российских граждан, захваченных на танкере "Механик Чеботарев". Как отмечал в интервью Газете.ру Деньгов, активную роль тогда сыграл, совместно с МИД, и предприниматель Абрамян, "но без главы Чечни осуществить это было бы практически невозможно".
"Аль-Мутавассыт" говорит также о таких финансовых интересах "тройки", как "подписание нефтяных контрактов с ливийской властью, которой пообещали выделить десять миллионов долларов для продолжения проектов при Каддафи".
Бизнесмен и глава Союза армян России Ара Абрамян, чье имя фигурирует в данной публикации, вел активный бизнес в Ливии до свержения Муаммара Каддафи и, по собственным словам, инвестировал в страну Магриба "достаточно большие суммы - более $1 млрд".
Каддафи потерял страну, я — деньги. Я был другом этого народа, я и сейчас являюсь их другом и надеюсь, что завершу начатые в Ливии проекты, верну инвестированные средства, которые сейчас заморожены”,
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— пожаловался Абрамян на встрече с журналистами в Ереване в октябре 2012 года.
Далее ливийский портал, ссылаясь на местные информагентства, сообщает, что "троица способствовала признанию российским МИДом нового посла Ливии в Москве Мустафы Саида Бусаида". Бусаид, работавший в управлении по военным делам в посольстве Ливии, согласно источникам, "попал под контроль "русской троицы".
Источники "аль-Мутавассыт" сообщают, что Лев Деньгов получил визу в ливийском посольстве и отправился в Триполи в сопровождении отдельных СМИ, "чтобы показать всем, что ситуация в столице находится под контролем и является безопасной". Отмечаются также "попытки" Деньгова посетить восточную зону Ливии через депутата Насера бен Нафи.
В заключение близкая к генералу Халифе Хафтару и парламенту в Тобруке газета обвинила Москву в поддержке Президентского совета Ливии во главе с Фаизом Сарраджем.
Аль-Мутавассыт" выражает тревогу в связи с тем, что Москва "не ведет равноправных отношений с другими участниками ливийского вопроса".
В качестве доказательства этого они приводят выдачу виз работникам посольства, принадлежащим исключительно ПНЕ в Триполи, в ущерб другим силам.
Отметим, что после свержения усилиями НАТО Муаммара Каддафи в октябре 2011 года Ливия погрузилась в гражданскую войну. Страна разделилась на несколько центров силы.
Первый – Палата представителей в восточном городе Тобрук, которая опирается на военную мощь армии генерала Халифы Хафтара и отстаивает светский путь развития. За Хафтаром стоит Египет и ОАЭ.
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Второй центр силы – Всеобщий национальный конгресс (ВНК) в Триполи, где доминируют исламисты. Противостоящий Хафтару ВНК связан с "Братьями-мусульманами" (запрещена в РФ) и поддерживается Катаром и Турцией. И есть еще третий центр силы – ПНЕ во главе с Сарраджем, созданный под эгидой ООН после подписания Схиратского соглашения 2015 года. Исламисты в Триполи противостоят генералу Хафтару, но их объединяет одно – оба ставят под сомнение легитимность Сарраджа. В 2017 году при посредничестве Франции Саррадж и Хафтар достигли соглашения о прекращении огня.
Что касается позиции России по Ливии, которую сформулировал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов, то она "не равно удаленная, а равно приближенная по отношению ко всем участникам конфликта". Москва защищает территориальную целостность Ливии. Официально МИД России признает легитимность Сарраджа, но и не отвергает контактов с тобрукской властью.
В 2016 году Хафтар дважды приезжал с визитом в Москву и встречался с министром обороны Сергеем Шойгу, секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и главой МИД Сергеем Лавровым. В сентябре 2017 года в Россию одновременно совершили визит вице-премьер ПНЕ Ахмед Майтыг (заместитель Сарраджа) и пресс-секретарь Ливийской национальной армии бригадный генерал Ахмад Аль-Мисмари (человек Хафтара).
В середине 2018 года в Ливии пройдут президентские выборы. Основными претендентами на лидерство считаются Фаиз Саррадж, Халифа Хафтар, президент Палаты Представителей Агила Салах Иса, исламский богослов Ареф Али Найед и глава Временного правительства Ливии в изгнании Саиф аль-Ислам Каддафи (сын Каддафи). Официально свои кандидатуры заявили только Али Найед и Саиф аль-Ислам. В отличие от Сарраджа, генерал Хафтар не возражает против участия сына свергнутого Каддафи в голосовании.
Гасанов Камран

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