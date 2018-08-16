В Ливии казнят 45 полицейских, обвиненных в расстреле демонстрантов в Триполи

Суд в Ливии приговорил к смертной казни через расстрел 45 сотрудников полиции, участвовавших в подавлении массовых беспорядков в Триполи в 2011 году.

Ливийский суд вынес смертный приговор сразу 45 бывшим стражам правопорядка. Речь идет о полицейских, обвиненных в стрельбе по демонстрантам, выступавшим в 2011 году против тогдашнего лидера страны Муаммара Каддафи.

Об этом сообщает Министерство юстиции Ливии. Приговор будет приведен в исполнение посредством расстрела.

В коммюнике ливийского Минюста отмечается, что 22 других фигуранта данного дела были оправданы. Еще 54 приговорены к заключению в тюрьму сроком на 5 лет.

Напомним, что семь лет назад в Триполи проходили массовые беспорядки, приведшие в конечном итоге к началу ливийской гражданской войны. В результате данного конфликта президент Каддафи был отстранен от власти, а затем убит разгневанной толпой.