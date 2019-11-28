В Литве Зеленскому дали "очень полезный совет" по переговорам с Путиным

После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Литвы Гитанас Науседа дал ему совет по предстоящей встрече с главой России Владимиром Путиным. Напутственные слова прозвучали на брифинге, посвящённом итогам его переговоров.

Глава Литвы советует Зеленскому не делать России уступок, особенно тех, которые могли бы навредить Украине. Также Науседа пожелал украинскому лидеру удачи на переговорах в "нормандском формате".

"Мы желаем всяческого успеха во время переговоров нашим партнёрам. Мы желаем, чтобы вы не делали тех уступок, которые могут вам навредить", - сказал президент Литвы.

Напомним, что переговоры с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции должны состояться в Париже 9 декабря. На них будут обсуждаться дальнейшие шаги по мирному урегулированию в Донбассе.