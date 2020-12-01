В Литве военная полиция защитит жителей от НАТО

Среди правонарушений военных альянса лидируют пьяные драки с местным населением и даже нападения на полицию

В прибалтийских странах любимой темой для обсуждения является защита от «российской угрозы». В роли «защитника» выступает, конечно же, военный контингент НАТО, важность присутствия которого в регионе подчёркивается при каждом удобном случае. Политики Литвы, Латвии и Эстонии всегда преподносят присутствие войск НАТО в Прибалтике как повод для гордости и высшее благо для региона. Вот только местные жители не в таком восторге – слишком часто американские военнослужащие устраивают пьяные драки и другие правонарушения. Настолько часто, что в Литве решили с 1 января 2021 года расширить полномочия военной полиции Вооружённых сил Литвы «по расследованию административных правонарушений и обеспечению безопасности».

Сейм Литвы уже принял соответствующий законопроект, который позволит военной полиции проводить административные расследования, связанные с правонарушениями со стороны военных альянса, в частности такие нарушения как употребление алкоголя и наркотиков и мелкое воровство. Да, такое тоже случается в альянсе.

«Это позволит сократить продолжительность процесса административного расследования, особенно когда в страну прибывает всё больше и больше солдат союзников»,

– считает подполковник Лаймас Балюнас, командующий военной полицией ВС Литвы.

Проблема ненадлежащего поведения «союзников» актуальна не только для Литвы, но и для Латвии с Эстонией.

«Моряки НАТО в Вентспилсе вели себя по-свински, игнорировали законы Латвии и правила самоуправления. Напившись, они справляли нужду в общественных местах и на витрины, употребляли много спиртного в общественных местах (это запрещено законом), после чего их рвало прямо на улицах»,

– это лишь одна (самая безобидная) цитата из обширного перечня того, как вели себя американские моряки во время учений Североатлантического альянса в Латвии летом 2014 года. Жалобу с перечнем всего, что натворили военные, мэр Вентспилса Айвар Лембергс направил генеральному секретарю НАТО Андерсу Фогу Расмуссену.

«В феврале 2016 года 20 пьяных американских солдат разгромили аквапарк в курортном литовском Друскининкай, а через два месяца военнослужащие США сорвали флаг Литовской Республики со здания прокуратуры в Клайпеде и надругались над ним»,

– пишет прибалтийский портал Baltnews.

На горы мусора вокруг мест дислокации военных НАТО местные жители жаловаться просто перестали.

Среди правонарушений лидируют пьяные драки, и ладно бы «защитники» дрались между собой. Однако чаще всего драки устраивают с местным населением, не стесняясь нападать даже на полицию.

«Стоит отметить, что в большинстве случаев задержание военных НАТО за нарушение местных законов в Эстонии, Литве или Латвии заканчивалось небольшими штрафами либо вообще ничем. Дебоширы, нанёсшие физический ущерб местным жителям и вред их имуществу, попросту уезжали в свою страну. Де-факто страны Балтии не имеют права судить военнослужащих НАТО за преступления, совершённые на прибалтийских территориях. Разумеется, при такой безнаказанности солдаты НАТО с каждым годом будут чувствовать себя всё более расковано. Но у всего есть предел. Видимо, поэтому парламент Литвы и решился на законопроект, регулирующий деятельность военной полиции»,

– отмечает Baltnews.

Однако эксперты считают, что военная полиция Литвы не сможет справиться со всеми нарушениями «защитников». По мнению экспертов, закон этот приняли только для того, чтобы успокоить разгневанное местное население, уставшее от пьяных скандалов и непотребного поведения «союзников».