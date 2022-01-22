В Литве создают широкий антироссийский кибер-фронт

Литовские «кибердружины» готовятся к операциям против «российского агрессора»

В 2022 году кибербезопасность становится одним из главных приоритетов Литвы. В Министерстве обороны Литвы учреждается Национальный координационный центр (НКЦ), который будет поощрять развитие кибернетической безопасности и расширит сотрудничество с ЕС по вопросам действий в киберсфере. Вильнюс считает, что это ключ к укреплению взаимодействия в интернет-пространстве. Кроме того, как заявил для пресс-релиза военного ведомства Литвы вице-министр Маргирис Абукявичюс: «НКЦ — это новый вид деятельности Министерства обороны, направленный на развитие сотрудничества промышленности кибербезопасности Литвы и Европейского союза… НКЦ также будет предоставлять финансирование в приоритетной сфере».

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В Литве уже действуют организации, занимающиеся киберсферой для силовых структур – с января 2016 года Национальный центр кибернетической безопасности (NKSC) при Министерстве национальной обороны и начавший деятельность прошлым летом в Каунасе Региональный центр кибернетической обороны, в котором «работают специалисты по кибербезопасности из Украины и Грузии». (Благодаря этим структурам в стране узаконена, например, возможность отключить любому человеку Интернет при возникновении подозрений в «незаконной деятельности пользователя»). В настоящее время эти центры превращают в основную платформу практического сотрудничества с подразделениями киберопераций армии США. Это сотрудничество уже активно развивается с прицелом на действия вовне.

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Параллельно в Литве в шестой раз провели ежегодные национальные манёвры «Кибернетический щит – 2021». Уже в первых подобного рода маневрах, продолжавшихся три дня, приняли участие более сотни представителей от более чем сорока литовских государственных ведомств и научных организаций.

В начале 2022 года директор Национального центра кибернетической безопасности Ритис Райнис заявил, что за минувший год NKSC провёл базовые тренинги по кибербезопасности, в которых приняли участие более двух тысяч сотрудников государственного сектора из более чем 20 учреждений. Помимо этого, в октябре были организованы специальные тренинги по кибербезопасности для представителей канцелярии и министерств, сейма, правительства и администрации президента Литвы. Глава NKSC пообещал активное продолжение «повышения киберустойчивости государственных служащих» и в 2022 году.

Военное ведомство Литвы и его профильные центры не только активно занимаются подготовкой населения и чиновников к кибервойне против России, но и решают попутно пропагандистские задачи, в числе которых укрепление образа жертвы-объекта «российской агрессии» и продолжение милитаризации общества, вовлекающей в «противостояние с Москвой» всё более широкие слои населения. Информация об этом появилась еще несколько лет назад, когда министр обороны Раймундас Кароблис рассказал об инициативе введения «киберпризыва» — аналога обязательной военной службы для людей, получивших образование в IT-сфере. Вскоре после этого замминистра обороны Эдвинас Кярза объявил о формировании из гражданских лиц команд кибернетических операций быстрого реагирования, сообщив, что в Вильнюсе создаются три такие команды.

Согласно этим данным, каждая из литовских «кибердружин» включает по 20 человек, имеющих опыт работы в IT-сфере и подвергшихся при вступлении тщательнейшей проверке на предмет благонадежности. «Мы проводим эксперимент, чтобы посмотреть, как пришедшие в армию на добровольной основе профессионалы смогут сотрудничать в области кибербезопасности… Пятьдесят дней в году их можно приглашать на обучение, тренировки или осуществление вполне конкретных операций по киберзащите», — заявил замминистра обороны Литвы. А преодолевшие отбор кандидаты, прошедшие базовый курс обучения продолжительностью в несколько недель, стали военнослужащими ополчения в составе армии Литвы.

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Литовское руководство продвигает антироссийские инициативы, связанные с киберсферой по меньшей мере с 2007 года. В этом литовцам оказывают посильную помощь эстонские власти, тогда же инициировавшие вопрос о признании кибератак военными акциями, с соответствующей реакцией на них. Зачем это нужно, не секрет. Договор о Североатлантическом альянсе предусматривает в случае военной акции против одной из стран-участниц постановку «под ружьё» всего блока. И это притом, что НАТО и Вашингтон до сих пор отказываются от предложений России ввести уголовную ответственность за создание софта, пригодного для кибератак!

Прибалтийские лимитрофы также не заинтересованы в инициативах России, направленных на реальное предотвращение кибератак. В начале июля 2017 г. заместитель министра обороны Литвы Эдвинас Кярза и помощник генерального секретаря НАТО Сорин Дукару подписали в Брюсселе договор об укреплении сотрудничества в киберсфере. «С ростом угроз в цифровом пространстве обеспечение кибернетической безопасности для Литвы сегодня является одним из важнейших приоритетов. Поэтому важно развивать международное сотрудничество в этой сфере — как с международными организациями, в первую очередь с НАТО, так и с отдельными странами», — заявил замминистра обороны Литвы.

Литовские власти заинтересованы во втягивании в противостояние с Россией не только НАТО, но и Евросоюза. С этой целью Вильнюс выступил в начале марта 2020 года закоперщиком создания для действий против России специальных Кибернетических сил ЕС быстрого реагирования (CRRT). Меморандум, учреждающий эти кибервойска во главе с Литвой подписали также Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды и Румыния. На церемонии в Загребе, где состоялась неформальная встреча министров обороны ЕС, присутствовал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По словам министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, соглашение закрепило постоянный механизм "присутствия одной страны в суверенном киберпространстве другой страны". Киберсилы ЕС под руководством литовцев теперь могут действовать как в подписавших соглашение странах и структурах ЕС, так и в странах-наблюдателях – этот статус уже получили Франция, Бельгия, Греция, Испания, Италия, Словения и Финляндия.

Создание Кибернетических сил Евросоюза быстрого реагирования (CRRT) происходило в рамках Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (Permanent Structured Cooperation — PESCO) ещё в 2017 году (тогда президент Даля Грибаускайте выдвинула идею создания «кибер-Шенгена» на саммите ЕС по цифровым технологиям в Таллине). В итоге Вильнюс сумел доказать Брюсселю, что ЕС остро нуждается в подобном подразделении, а глава силового ведомства Литвы заявил, что он очень рад, что CRRT стала первым фактически реализованным проектом PESCO.

Церемония подписания программы Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны. Фото Reuters