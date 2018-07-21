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В Литве сообщили о росте числа мигрантов из Белоруссии и с Украины

21 июля 2018, 16:39  •  63 • Украина
Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литвы зафиксировал увеличение числа проживающих в стране граждан Украины и Белоруссии. Об этом сообщает Delfi.
 
©Frauke Scholz globallookpress.com
 

По состоянию на 1 июля 2018 года в Литве проживают 54,3 тыс. иностранцев. 

Число украинцев среди них составляет почти 15,3 тыс., что на 55,4% больше, чем в 2017 году.

Также в стране проживают более 10,4 тыс. граждан Белоруссии — это на 24,7% больше прошлогоднего показателя. 

При этом число проживающих в Литве россиян уменьшилось на 8,3% по сравнению с данными за прошлый год и составило 12,3 тыс.

Ранее сообщалось, что украинцы, находящиеся на заработках за границей, в течение года перечислили домой $9,3 млрд.

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