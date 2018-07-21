|
В Литве сообщили о росте числа мигрантов из Белоруссии и с Украины
21 июля 2018, 16:39 • 63 • Украина
Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литвы зафиксировал увеличение числа проживающих в стране граждан Украины и Белоруссии. Об этом сообщает Delfi.
©Frauke Scholz globallookpress.com
По состоянию на 1 июля 2018 года в Литве проживают 54,3 тыс. иностранцев.
Число украинцев среди них составляет почти 15,3 тыс., что на 55,4% больше, чем в 2017 году.
Также в стране проживают более 10,4 тыс. граждан Белоруссии — это на 24,7% больше прошлогоднего показателя.
При этом число проживающих в Литве россиян уменьшилось на 8,3% по сравнению с данными за прошлый год и составило 12,3 тыс.
Ранее сообщалось, что украинцы, находящиеся на заработках за границей, в течение года перечислили домой $9,3 млрд.
Подпишитесь на нас
63
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
20 июля 2018, 16:52
|
16 июля 2018, 05:28
|
17 июля 2018, 12:09
|
15 июля 2018, 21:09
|
20 июля 2018, 03:24
|
19 июля 2018, 09:39
|
15 июля 2018, 22:56