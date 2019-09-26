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В Литве решили наладить отношения с Беларусью и написали жалобу в ЕС

26 сентября 2019, 02:24  •  84 • Украина
Гитанас Науседа встретится с главой МИД Беларуси «на полях» Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Литвы Гитанас Науседа надеется в будущем на сближение с Белоруссией и считает, что первым шагом к этому сближению может стать встреча министров иностранных дел Литвы и Беларуси, рассказала пресс-секретарь главы МИД Литвы Раса Якилайтене.
Встреча Линаса Линкявичюса и Владимира Макея запланирована
В Нью-Йорке «на полях» Генеральной Ассамблеи ООН.
Напомним, что летом Науседа собирал политологов и дипломатов для того, чтобы решить вопрос – возможно ли наладить отношения с Минском.
Впрочем, решение о налаживании отношений с соседями не помешало Вильнюсу обратиться в Евросоюз с очередной жалобой на БелАЭС.
В Минске не так давно отчитались о проведении стресс-тестов, после чего на их основе был составлен Национальный план действий, который в настоящее время уже реализуется. Также в Госатомнадзоре Беларуси заявили, что до 2025 года планируют провести все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности атомной станции. Кстати, во время проведения последней проверки безопасности присутствовали представители Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG) и Еврокомиссии, что не помешало Вильнюсу раскритиковать и Национальный план действий, и результаты стресс-тестов.
Теперь Литва настаивает на пересмотре плана действий, написав жалобу в ЕС и требуя убедить Беларусь всё переделать. При этом литовская сторона уверяет Евросоюз, что на самом деле в Минске не будут учитывать никакие замечания европейских специалистов до запуска станции.
«Национальный план действий не предусматривает обязательств Беларуси по выполнению рекомендаций в сфере безопасности до планируемого ввода в эксплуатацию первого блока АЭС. Абсолютное большинство мероприятий национального плана действий планируется реализовать после пуска белорусской АЭС в период 2021-2024 годов», – говорится в письме Литвы в Евросоюз.
В Вильнюсе почему-то уверены, что в Национальный план действий Беларуси не вошли конкретные меры по повышению безопасности, а есть лишь дополнительные исследования. Вывод, который делает Литва – «на выполнение реальных мер по повышению безопасности АЭС может уйти ещё много времени». Следовательно, Еврокомиссия вместе со всеми странами Евросоюза должны убедить Беларусь заново провести оценку Национального плана действий, пригласив ENSREG. При этом ENSREG должен разработать и сам план экспертной оценки.
В Минске прокомментировали заявление Литвы в ЕС, заявив в очередной раз, что безопасность БелАЭС находится на самом высоком уровне, а стресс-тесты прошли по самым новым, более жёстким стандартам в присутствии международных экспертов. Убедит ли это Вильнюс? Вряд ли…
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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