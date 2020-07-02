В Литве разместят военных Германии

Армия Германии обеспечит безопасность Литвы, уверены в Вильнюсе

Переживая о том, что войска НАТО покинули территорию Литвы, в Вильнюсе довольно быстро нашли им замену – военных Германии. В среду вице-министр Витаутас Умбрасас и посол Германии в Вильнюсе Маттиас П. Сонн подписали соглашение о временном пребывании военных на территориях Литвы и Германии.

«Поставленные сегодня подписи свидетельствуют о том, что, возможно стало одним из основных элементов партнёрства Литвы и Германии: вместе мы защищаем безопасность наших альянсов здесь, в Литве, дислоцировав немецких военных. Это, несомненно, продлится до тех пор, пока Литве это будет нужно. Поэтому целесообразно в будущем оформить то, что на практике уже оправдалось. Я горжусь тем, что, период моей работы послом Германии у нашего союзника в Литве, я являюсь частью отношений равно важных для безопасности обеих стран»,

– заявил на церемонии подписания документа посол Германии.

По мнению вице-министра Литвы, «пребывание немецких военных в Литве и участие литовских военных в военной деятельности в Германии обязательно скажется на повышении взаимодействия армией двух стран». Кроме того, это усилит безопасность в регионе, уверен Умбрасас.

В подписанном соглашении содержатся условия и правила пребывания военных на территориях Литвы и Германии.

До этого подобное соглашение у Литвы было только с Соединёнными Штатами.

Документ вступит в силу после одобрения в парламентах двух стран.

Вице-министр Литвы отметил, что Германия является гарантом европейской безопасности и стабильности и постоянным союзником Литвы. Сотрудничество же в оборонной сфере двух стран растёт год от года, включая военные учения, международные миссии и военные операции.

Ну а кроме обеспечения безопасности, Берлин вполне может помочь Вильнюсу в войне с БелАЭС, решил литовский премьер Саулюс Сквернялис и обратился с такой просьбой к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Сквернялис напомнил канцлеру Германии о том, что на границе Евросоюза строится атомная станция «в нарушение всех международных соглашений» и призвал Германию поддержать Литву в её требованиях запретить покупку электроэнергии, выработанной на БелАЭС. Со своей стороны Сквернялис пообещал, что Литва «останется близким партнёром Германии в еврозоне в вопросах укрепления евро, внутреннего рынка и в достижении консенсуса по пакету мобильности», говорится в сообщении.