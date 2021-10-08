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В Литве придумали, как решить газовую проблему за счёт Украины

08 октября 2021, 01:00  •  56 • Политика
Литва найдёт применение своему СПГ-терминалу за счёт газовых проблем Украины. Вильнюс рассчитывает продавать газ в Европу, когда Киев "выйдет из игры", пишут СМИ.
В Литве хотят решить проблемы с дорогостоящим СПГ-терминалом Independence за счёт Украины. О планах Вильнюса стать крупным поставщиком энергоносителей в Европу пишет аналитический портал RuBaltic.Ru.
Речь идёт о плавучем СПГ-терминале Independence, который Литва арендует у Норвегии с 2014 года, тратя на это значительные средства. В Вильнюсе надеются, что смогут извлечь из него прибыль, воспользовавшись газовыми проблемами Киева.
План Литвы исходит из того, что после выхода Украины из игры Европа начнёт искать новых поставщиков голубого топлива. Вильнюс рассчитывает, что сможет продавать сжиженный природный газ, который хранится в плавучем терминале Independence, в страны Европы по газопроводу, идущему в сторону Польши.
Однако у данного плана есть целый ряд недостатков. Во-первых, не факт, что Польша позволит Литве продавать газ в Европу, так как Варшава сама собиралась поставлять голубое топливо в Прибалтику. А во-вторых, если газопровод "Северный поток - 2" будет запущен на полную мощность, то услуги Литвы вряд ли кому-то понадобятся.
Тем не менее показательным в данной ситуации является именно подход Литвы, которая уже сейчас рассчитывает нажиться на проблемах "дружественной" Украины,
- пишет Nation News.

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