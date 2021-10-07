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В Литве поделили артистов на «правильных» и «неправильных»

07 октября 2021, 04:00  •  93 • В мире
Классическая музыка в исполнении пианиста Луганского объявлена угрозой национальной безопасности
Очередной скандал на почве идеологии разгорается в Литве, где классическая музыка в исполнении известного российского пианиста Николая Луганского объявлена угрозой национальной безопасности. В другом исполнении та же классическая музыка угрозу не представляет. Такое решение вынесло Министерство культуры Литвы.
Министр культуры Литвы Симонас Кайрис уже предупредил всех литовских организаторов концертов – прежде чем приглашать артистов и музыкантов из других стран, сначала необходимо выяснить, выступали ли они в российском Крыму или в «сепаратистском» Донбассе. Что касается Николая Луганского, то он выступал с концертом в Донецке в 2016 году, следовательно, представляет угрозу литовской безопасности. А глава Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас уже потребовал внести пианиста в список лиц, которым запрещён въезд на территорию страны.
«Всем ясно, что на Украине идёт война. Что исполнители, которые говорят что-то в прославление той же самой России, несовместимы с отношением, политикой или ценностями нашего государства. Но мы не должны распространять и месседж о том, что в Литве, чтобы выйти на сцену, вы должны пройти через фильтр специальных служб. Я действительно считаю, что мы достаточно сознательны и критичны, но мы должны устранить эти угрозы»,
– заявил министр культуры журналистам.
И попросил представителей прессы «правильно подавать информацию», чтобы у «западных партнёров» не возникло никаких подозрений по поводу возрождения в стране цензуры. И хотя Симонас Кайрис ранее и утверждал, что нельзя сравнивать пианиста Луганского с эстрадным певцом Филиппом Киркоровым, тем не менее согласился с тем, что въезд пианисту в Литву необходимо запретить.
«Непонятно, почему Луганский может гастролировать в Лондоне, Париже, Берлине, Нью-Йорке, а в Вильнюсе его выступление хотят запретить. Это какая-то фантасмагория, ведь мы живём в демократической стране Евросоюза»,
– возмущается художественный руководитель и главный дирижер Литовского государственного симфонического оркестра Гинтарас Ринкявичюс.
Соб. корр. ФСК
На фото: Концерт Николая Луганского

Фонд Стратегической Культуры

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