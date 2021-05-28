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В Литве перепугались из-за "присоединения" Белоруссии к России

28 мая 2021, 18:40  •  162 • Политика
Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/www.globallookpress.com
Вильнюс опасается, что наша страна "поглотит" республику
Литовский президент Гитанас Науседа поделился весьма оригинальным взглядом на разворачивающуюся вокруг Белоруссии ситуацию. Политик считает, что Россия вынашивает коварные планы по использованию сложной обстановки в Республике в своих целях.
В фантазиях высокопоставленного литовца Москва жаждет подкараулить тот момент, когда Минск достаточно ослабнет из-за мощного прессинга западных государств. Тогда-то хитроумные российские правители принудят Белоруссию не просто к усилению интеграции, а к окончательному вхождению в состав России.
По неким таинственным признакам Науседа определил, что наша страна успешно реализует коварный замысел по "поглощению" Белоруссии. Антибелорусская истерика в мировом пространстве только усиливает наши позиции. Литовский президент не исключает, что вскоре Республика как независимое государство прекратит свое существование.
Своими конспирологическими выкладками лидер литовцев поделился в эфире Bloomberg TV.
Разумеется, европейский политик считает, что в ситуацию должен вмешаться вездесущий Североатлантический альянс. Он призвал товарищей по НАТО отреагировать на происходящее и не позволить нашей стране "поработить" Белоруссию.
Впрочем, сами белорусы не против сблизиться со своим главным и, возможно, единственным союзником – Россией. Так, глава Республики Александр Лукашенко заговорил об усилении интеграции с нашей страной на фоне предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

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