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В Литве отказались от антивирусов Касперского
28 января 2018, 19:09 • 89 • В мире
Литовские госструктуры отказались от продукции "Лаборатории Касперского"
Стало известно о том, что государственные структуры Литвы полностью отказались от использования продукции "Лаборатории Касперского". Информацию об этом передают местные СМИ.
В частности, говорится, что в прошлом месяце литовские власти признали ПО компании "Лаборатория Касперского" "потенциально опасным", заявив, что оно может нанести урон нацбезопасности. Равно как и в США, правительство поручило избавиться от ПО "Лаборатории Касперского" за три месяца. Как сообщают местные СМИ, в госструктурах решили этот процесс не затягивать.
"В настоящее время все администраторы в инфраструктуре информационных систем особой важности не используют это программное обеспечение либо его удалили", - говорится в официальном сообщении Минобороны Литвы.
Напомним, ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп подписал закон, согласно которому нельзя использовать в государственных учреждениях программное обеспечение компании. В середине сентября американские власти обязали прекратить любое использование продукции "Лаборатории Касперского" - госструктурам на это давалось три месяца.
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