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В Литве опять врут про убийство советскими войсками в 1991 году мирных граждан

14 января 2019, 23:54  •  45 • Война
Демонстрантов убивали боевики движения «Саюдис»
В Литве отмечают так называемый День защитников свободы и вспоминают жертв событий 13 января 1991 г. у Вильнюсского телецентра. В тот день литовскими националистами были спровоцированы столкновения сторонников литовской независимости с подразделениями советской армии. Погибли 14 человек, в том числе один из офицеров спецподразделения «Альфа».
Нынешнее литовское руководство преподносит январские события 1991 г. как военное преступление советских властей против литовского народа. Утверждается, что безоружных людей якобы давили танками и расстреливали из автоматов. Литовская прокуратура взялась за возбуждение уголовных дел и преследование бывших советских солдат, оказавшихся 27 лет назад у Вильнюсского телецентра.
Однако обвинения настолько шиты белыми нитками, что даже западные правоохранители отказывались передавать Литве задержанных по запросу Вильнюса. В 2011-м и 2014 г. Интерполом в Австрии и Италии были задержаны по запросу Литвы российские граждане Михаил Головатов и Владимир Котляров. Оба были отпущены, поскольку предоставленные литовцами «доказательства» их вины походили на фантазии.
В ходе расследования тех событий показания некоторых свидетелей противоречили официальной версии. Например, известны факты, когда люди, по официальной версии раздавленные советскими танками, доставлялись в больницы в полном сознании. Расположение пулевых отверстий на некоторых телах не совпадало с траекторией, по которой могли стрелять советские военнослужащие.
В 2011 г. в коллективном заявлении группы ветеранов «Альфы» указывалось, что сотрудники спецподразделения не использовали при штурме здания Вильнюсского телецентра ни одного боевого патрона и не могут быть виновны в гибели демонстрантов.
Литовская прокуратора игнорирует эти показания, потому что расследование январских событий – это политический заказ. Поэтому не ведётся расследование в отношении боевиков-националистов из организации «Саюдис», призывавшей к силовому варианту отделения от СССР.
В январе 1991 г. национал-боевики присутствовали у телецентра, имели при себе оружие. Бывший председатель Комитета нацбезопасности сейма Литвы В. Пяткявичюс заявил, что по демонстрантам стреляли как раз они. В День памяти защитников свободы члены литовского правительства встречаются с родственниками погибших и раненых у Вильнюсского телецентра и делают вид, будто «Саюдис» здесь ни при чём.
Итогом отделения Литвы от СССР стал геополитический разворот Вильнюса в сторону Запада, рост неонацистских настроений в литовском обществе, непосредственное участие литовских солдат в неоколониальных войнах на стороне США и НАТО (Ирак, Афганистан) либо дипломатическая и иная поддержка Вильнюсом таких войн (Югославия, Ливия, Сирия).
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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