В Литве обвинили Россию в сбросе тонн парафина на побережье Куршской косы

На побережье литовского национального парка "Куршская коса" выбросило тонны белого вещества, похожего на парафин. В Литве уже поспешили назвать Россию возможным виновником случившегося, сообщает агентство BNS.

Отмечается, что впервые парафин заметили ещё 23 января, однако истинные масштабы загрязнения стали ясны только позже. По словам руководства парка, речь идёт о нескольких тоннах вещества.

В нацпарке признают, что парафин выбрасывало на берег и раньше, особенно летом. Но это были один-два кусочка. Нынешнее количество выброшенного вещества в "Куршской косе" называют беспрецедентным.

Только 28 января работники парка собрали с берега порядка 10 кубометров отходов. В связи с ситуацией руководство "Куршской косы" призывает волонтёров помочь с расчисткой побережья.