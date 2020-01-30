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В Литве обвинили Россию в сбросе тонн парафина на побережье Куршской косы

30 января 2020, 10:24  •  125 • Политика
На Куршскую косу выбросило тонны парафина. В Литве уже поспешили обвинить в случившемся Россию. "Это вещество могло попасть на территорию Литвы из России", - заявили в литовском Агентстве по охране окружающей среды.
На побережье литовского национального парка "Куршская коса" выбросило тонны белого вещества, похожего на парафин. В Литве уже поспешили назвать Россию возможным виновником случившегося, сообщает агентство BNS.
Отмечается, что впервые парафин заметили ещё 23 января, однако истинные масштабы загрязнения стали ясны только позже. По словам руководства парка, речь идёт о нескольких тоннах вещества.
В нацпарке признают, что парафин выбрасывало на берег и раньше, особенно летом. Но это были один-два кусочка. Нынешнее количество выброшенного вещества в "Куршской косе" называют беспрецедентным.
Только 28 января работники парка собрали с берега порядка 10 кубометров отходов. В связи с ситуацией руководство "Куршской косы" призывает волонтёров помочь с расчисткой побережья.
Агентство по охране окружающей среды (АООС) попросили провести моделирование распространения загрязнения. Оно показало, что это вещество могло попасть на территорию Литвы из России, - заявила агентству BNS 27 января представитель Департамента охраны окружающей среды Ева Крикштапоните.

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