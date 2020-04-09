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В Литве обострение русофобии на фоне коронавируса

09 апреля 2020, 14:35  •  78 • В мире
Вместо борьбы с эпидемией депутаты принимают антироссийские документы
В среду, 8 апреля, правительство Литвы приняло решение о продлении карантина по 27 апреля включительно. При этом условия карантина станут строже – теперь обязательно ношение медицинской маски, движение граждан будет ограничено ещё больше, а во время Пасхальных праздников транспорт остановится на три дня.
По словам представителя Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланды Лингене, в стране уже есть 20 очагов коронавируса, которые необходимо локализовать. По её мнению, смягчить карантин можно будет не ранее чем через три недели. Всего же на 8 апреля в Литве 912 официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Пик эпидемии в Литве ожидают со дня на день – 10-14 апреля.
Казалось бы, правительство и парламент должны заниматься решением многочисленных вопросов, связанных с противодействием эпидемии, не отвлекаясь на посторонние. Однако даже коронавирус не смог отвлечь литовский парламент от русофобии: депутаты сейма потратили день 7 апреля на то, чтобы рассмотреть и принять предложенную министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом очередную антироссийскую резолюцию.
97 депутатов – все, кто был в парламенте, – проголосовали за резолюцию, в которой осуждается «проводимый Москвой исторический ревизионизм и распространяемая дезинформация».
«По мере приближения мая, годовщины Второй мировой войны, пропаганда наших соседей усиливается. Всего за пару недель в марте в мир вышло более 100 сообщений на тему Второй мировой войны, искажающих историческую правду, и возможности этой пропагандистской машины, несравненно большей, чем у нас и наших союзников»,
– цитирует заявление министра иностранных дел Линаса Линкявичюса пресс-служба Сейма Литвы.
Глава МИД возмущён нежеланием России признать «вину» Советского Союза в развязывании Второй мировой войны и в «преступлениях» СССР на территории Европы после окончания войны.
«Конец войны не принёс свободы Литве или другим странам Центральной и Восточной Европы, напротив, он привёл ко второй советской оккупации и депортации, которая, как мы хорошо знаем, длилась пять десятилетий. В совокупности резолюция демонстрирует солидарность с нашим стратегическим союзником и партнёром, Польшей, и другими союзниками, которых Российская Федерация пытается обвинить в содействии началу Второй мировой войны и оправдании пакта Молотова-Риббентропа и его секретных протоколов»,
– говорится в документе.
В Европе резолюцию не заметили – явно не до того. Поддержали принятый документ только Латвия, Эстония и Польша.
Соб. корр. ФСК
На фото. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, источник – DELFI.RU

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