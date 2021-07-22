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В Литве назвали ошибкой договорённость по "Северному потоку - 2"

22 июля 2021, 20:40  •  99 • В мире
Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что эта ошибка может обойтись дорогой ценой.
В Литве сочли ошибкой заключение договорённости между США и Германией по "Северному потоку - 2". Об этом заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис. По его мнению, эта ошибка "может дорого стоить".
По его словам, Украине в связи с такой договорённостью необходимо предоставить дорожную карту по вступлению в НАТО. Только таким образом "ошибку", допущенную Берлином и Вашингтоном, можно исправить, заявил министр.
Напомним, что накануне стало известно о заключении сделки между ФРГ и США по поводу проекта "Северный поток - 2". С американской стороны признали невозможность остановить строительство проекта, с немецкой - пообещали вводить санкции, если поставки газа будут использованы как оружие.
Кроме того, Берлин обязался добиваться продления транзита газа из России по территории Украины.
В Москве уже не раз подчёркивали, что никогда не использовали энергоресурсы в качестве инструмента давления.

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